باشگاه خبرنگاران جوان - داود خدابنده با اشاره به آخرین آمار مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات اظهار کرد: امسال بیش از ۵۳۷ هزار مودی در این طرح مشارکت کرده‌اند؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ میزان مشارکت مودیان ۳۰۱ هزار نفر بود. همچنین تمام ۲۰۸۳ پروژه این طرح به صورت ۱۰۰ درصدی با مشارکت مودیان تامین اعتبار شده و مالیات توافق‌شده مودیان برای این طرح به ۲۸.۲ همت رسیده است.

وی در ادامه افزود: میزان مشارکت ثبت‌شده در سال‌جاری در مقایسه با کل آمار سال گذشته حدود ۷۸ درصد رشد داشته است؛ آماری که بیانگر افزایش استقبال مودیان از امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات و نقش‌آفرینی در تامین مالی پروژه‌های مورد نیاز کشور است.

مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به روند توسعه طرح نشان‌دار کردن مالیات در سه سال گذشته بیان کرد: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعداد ۲۸۸۱ پروژه با اعتباری نزدیک به ۳۰ همت و امسال نیز ۲۰۸۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان با مشارکت مودیان تامین شده است.

وی عنوان کرد: حوزه‌های «آموزش و پرورش عمومی و فنی‌وحرفه‌ای» با مشارکت بیش از ۱۲۵ هزار مودی، «آب، کشاورزی و محیط‌زیست» با بیش از ۹۹ هزار مودی و «حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی» با بیش از ۹۷ هزار مودی سه رتبه اول بیشترین مشارکت را داشته‌اند. همچنین محورهای «سلامت و رفاه اجتماعی»، «فرهنگ، ورزش و گردشگری»، «عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی»، «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری»، «امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات» و «انرژی» در رتبه‌های بعدی مشارکت مودیان قرار دارند.

خدابنده یادآور شد: پروژه احداث بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی شمال شرق مشهد با مشارکت ۷۶۵۷ مودی، پروژه احداث راه مشهد - سرخس قطعه ۴ به طول ۱۵ کیلومتر با مشارکت ۳۸۱۰ مودی، پروژه احداث بیمارستان ارومیه با مشارکت ۳۶۴۳ مودی، پروژه اجرای باند دوم محور شادمهر - کاشمر به طول ۱۰ کیلومتر با مشارکت ۳۳۷۲ مودی و همچنین تکمیل دانشکده حقوق قم با مشارکت ۲۶۷۶ مودی بیشترین انتخاب مودیان در میان ۲۰۸۳ پروژه را داشتند.

مدیرکل دفتر روابط‌عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پایان، این دستاورد را نشانه‌ای از پیوند ناگسستنی میان مسئولیت‌پذیری مودیان و نیازهای توسعه‌ای کشور دانست و با قدردانی از مشارکت فعال و مسوولیت‌پذیری ۵۳۷ هزار مودی که با انتخاب پروژه‌های نشان‌دار، نقش‌آفرین توسعه ملی شده‌اند، از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان سازمان و همکاری‌های سازنده سایر نهادهای همراه که در مسیر تسهیل و فرهنگ‌سازی این طرح مشارکت داشتند، صمیمانه تشکر کرد.