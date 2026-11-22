باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۲ سانحه رانندگی در محور‌های مواصلاتی استان فارس ۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ تن مصدوم شدند.

حادثه رانندگی در محور خنج به علامرودشت با یک فوتی و یک مصدوم

در پی واژگونی یک دستگاه خودرو در محور خنج به علامرودشت یک نفر جان باخت و یک تن مصدوم شد.

رفیع صادقی، مسئول اورژانس خنج، اظهار کرد: با اعلام واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در محور خنج - علامرودشت به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه، یک نفر از سرنشینان به علت شدت جراحات وارده جان باخت، ادامه داد: یک تن نیز مصدوم و با دریافت خدمات پیش بیمارستانی، به بیمارستان نبی اکرم خنج منتقل شد.

صادقی تصریح کرد: برای امدادرسانی به فرد حادثه دیده ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس محمله و خنج به محل اعزام شدند.

سانحه رانندگی در محور نی ریز با ۲ کشته و یک مصدوم

برخورد ۲ دستگاه خودرو در بخش قطرویه نی ریز ۲ فوتی و یک مصدوم به همراه داشت.

محمدحسین کچویی مسئول اورژانس شهرستان نی‌ریز اظهار کرد: با اعلام برخورد خودرو سواری پژو و پراید در روستای قطاربنه، بخش قطرویه به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او تصریح کرد: در این تصادف ۲ جوان ۱۷ و ۲۷ ساله جان خود را از دست دادند و یک نفر مصدوم شد.

مسئول اورژانس شهرستان نی‌ریز گفت: با توجه به شدت برخورد و گرفتار شدن افراد داخل خودرو، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر نیز در محل حاضر شدند و عملیات رهاسازی را با حمایت درمانی اورژانس انجام دادند.

او بیان کرد: مصدوم این حادثه پس از رهاسازی و انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، به بیمارستان انتقال داده شد.

کچویی افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های رودخور و بنه‌کلاغی، آمبولانس کارخانه فولاد و همچنین جمعیت هلال‌احمر از پایگاه جاده‌ای حسن‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.