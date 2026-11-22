باشگاه خبرنگاران جوان- کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی طی هفت جلسه کارشناسی، نتایج نمایندگان ورزش ایران را در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

این جلسات با حضور و ریاست وزیر ورزش و جوانان و مشارکت معاونان و مشاوران وی و مسئولان کمیته ملی المپیک برگزار شد.

کاروان ورزش کشور در ۳۷ رشته در این دوره از بزرگ‌ترین رویداد ورزشی قاره شرکت کرد و با کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز در جایگاه ششم ایستاد؛ نتیجه‌ای که با یک پله صعود و کسب ۶ مدال طلای بیشتر نسبت به دوره قبل بازی‌ها همراه بود.

بر این اساس، عملکرد فدراسیون‌ها و انجمن‌های شرکت‌کننده در بازی‌های آسیایی ناگویا به تفکیک رشته و بر اساس شاخص‌های مشخص بررسی شد تا نقاط ضعف و قوت ورزشکاران ایرانی در مقایسه با رقبای آسیایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

موضوع مهم دیگری که در هفت نشست تخصصی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ مورد توجه قرار گرفت، آسیب‌شناسی نتایج این رقابت‌ها با رویکرد حضور قدرتمند ورزش ایران در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بود.

بر اساس این گزارش، تمرکز ویژه ورزش کشور بر بازی‌های المپیک لس‌آنجلس، مهم‌ترین جمع‌بندی این جلسات بود. همچنین تأکید شد که از هم‌اکنون برنامه‌ای منسجم برای رشته‌های غیرالمپیکی با هدف حضور موفق‌تر در بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ در دستور کار فدراسیون‌ها قرار گیرد.

در همین راستا مقرر شد مرکز نظارت بر تیم‌های ملی کمیته ملی المپیک نیز بر اساس سیاست‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی مسئولان ارشد ورزش کشور، نشست‌هایی را با مسئولان و کادر فنی فدراسیون‌ها و انجمن‌های حاضر در ناگویا برگزار کند تا ضمن شنیدن دغدغه‌ها و دیدگاه‌های آنان، برنامه‌ها و اولویت‌های مورد نظر در مسیر آماده‌سازی تیم‌های ملی لحاظ شود.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، صبح امروز (اول آذرماه) در جمع‌بندی آخرین نشست کارشناسی بررسی عملکرد کاروان بازی‌های آسیایی اظهار داشت: «کمتر از ۲۰ ماه دیگر تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس فرصت داریم و باید تلاش کنیم بیشترین انرژی خود را صرف این رویداد و فدراسیون‌هایی کنیم که شانس مدال‌آوری دارند. سبد مدالی ورزش ایران در بازی‌های المپیک دیگر نباید محدود به سه رشته وزنه‌برداری، کشتی و تکواندو باشد؛ هرچند باید از تمام ظرفیت مدال‌آوری خود در این رشته‌ها نیز بهره‌برداری کنیم.»

وی با بیان اینکه ورزش ایران ظرفیت کسب مدال در دیگر رشته‌های المپیکی را نیز دارد، افزود: «دوومیدانی، تیراندازی و ژیمناستیک رشته‌هایی هستند که اگر روی آن‌ها کار کنیم، می‌توانیم در لس‌آنجلس به مدال برسیم. آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، کسب سهمیه المپیک است و با توجه به محدودیت تعداد نفرات، مهم‌ترین گام باید کسب این سهمیه‌ها باشد. برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای انجام شود که در اوزان و موادی که شانس کسب سهمیه و مدال داریم، تمرکز بیشتری داشته باشیم.»

وزیر ورزش و جوانان همچنین بر ضرورت توجه ویژه به ورزش بانوان تأکید کرد و یادآور شد که ورزش کشور به دنبال کسب نخستین مدال طلای تاریخ ورزش زنان ایران در بازی‌های المپیک است.

تقویت سیستم مربیگری تیم‌های ملی و بررسی همه‌جانبه نقاط ضعف و قوت و مسائل فنی تیم‌های ملی در آستانه بازی‌های المپیک، از دیگر موضوعات مهمی بود که دکتر دنیامالی به آن‌ها اشاره کرد و دستور داد این موارد به‌طور ویژه در رشته‌هایی که شانس اصلی مدال‌آوری در المپیک هستند، مورد توجه قرار گیرد.

وزارت ورزش و جوانان در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، با هدف ارتقای جایگاه ورزش ایران در رویدادهای جهانی و آسیایی، اقدام به تشکیل کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی کرد؛ کمیسیونی که با برگزاری جلسات منظم کارشناسی با فدراسیون‌ها، آخرین وضعیت نتایج فنی و سایر موضوعات مرتبط با عملکرد آن‌ها را بررسی کرده است.

نشست‌های تخصصی این کمیسیون طی دو سال گذشته با اولویت بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا پیگیری شد و با احتساب هفت نشست اخیر، شمار جلسات آن به ۱۶۹ جلسه رسید.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، دور جدید جلسات این کمیسیون با محوریت آماده‌سازی ورزش ایران برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس آغاز خواهد شد.