باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، از برنامه‌ریزی برای تأمین ۴۴ واحد مسکونی برای خانوارهای دارای پنج معلول و بیشتر خبر داد و گفت: منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مسکن این خانوارها پیش‌بینی شده و روند خرید و واگذاری واحدها در حال پیگیری است.

نبیان اظهار کرد: تأمین مسکن برای خانوارهایی که پنج معلول و بیشتر دارند، یکی از تکالیفی بود که از سوی وزیر راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار شد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات اولیه اعلام‌شده از سوی سازمان بهزیستی، تعداد این خانوارها حدود ۳۲ مورد بود، اما پس از پیگیری و بررسی مجدد اطلاعات توسط همکاران سازمان بهزیستی، این تعداد به ۴۴ خانوار افزایش یافت.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین مسکن این خانوارها تصریح کرد: منابع مورد نیاز پیش‌بینی و مکاتبات لازم با استان‌ها انجام شده است. همچنین در آخرین پیگیری‌ها، قرارداد خرید حدود ۲۰ واحد مسکونی منعقد شده و ۸ واحد دیگر نیز در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارد.

نبیان ادامه داد: تأمین واحدهای باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مسکن مورد نیاز این خانوارها تأمین و در اختیار آنها قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأمین منابع مالی برای خانه‌دار شدن دهک‌های کم‌درآمد گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه مسکن، تأمین منابع مالی برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی است؛ موضوعی که در دوره‌های گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی به این شکل مورد توجه و تأمین منابع قرار نگرفته بود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در شش‌ماهه نخست امسال حدود ۸.۵ همت منابع مالی برای دهک‌های یک تا چهار تأمین شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام اتفاق بزرگی در مسیر خانه‌دار کردن خانوارهایی است که به دلیل محدودیت منابع مالی، با مشکل تأمین مسکن مواجه هستند.

نبیان در پایان تأکید کرد: تأمین منابع مالی برای اقشار کم‌درآمد و تسهیل خانه‌دار شدن آنها از جمله اقدامات مهم در اجرای برنامه‌های حمایتی بخش مسکن به شمار می‌رود.