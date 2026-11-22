باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه اول آذر ماه) در همایش شهرداران مدارس و آیین اختتامیه پویش «دانش‌آموز سبز، آینده‌ساز زمین» که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت پسماند گفت: حل معضل زباله صرفا برعهده شهرداری‌ها نیست، بلکه باید از مرحله تولید پسماند و با اصلاح رفتار‌های روزمره شهروندان آغاز شود.

او با اشاره به شیوه‌های سنتی مدیریت پسماند در گذشته افزود: در فرهنگ زیست‌محیطی نیاکان ما، پسماند‌های‌ تر در محل مناسبی از حیاط خانه مدیریت می‌شد و امروز نیز با آموزش، فرهنگسازی و رعایت اصول بهداشتی می‌توان متناسب با شرایط زندگی در مناطق روستایی و خانه‌های دارای حیاط، این رویکرد را به شکلی علمی و اصولی احیا کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه انتقال تمام زباله‌های تولید شده به شهرداری‌ها و دفن آنها در مکان‌هایی مانند سراوان نمی‌تواند راهکار اساسی این معضل باشد، تصریح کرد: اولویت نخست باید کاهش تولید پسماند در مبدأ و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان خانواده‌ها باشد.

حق‌شناس همچنین کاهش مصرف پلاستیک را یکی از اقدامات ساده و مؤثر در این مسیر دانست و گفت: استفاده از زنبیل و ساک‌های پارچه‌ای در خرید‌های روزمره، جایگزین مناسبی برای دریافت کیسه‌های پلاستیکی متعدد است و خانواده‌ها به‌ ویژه دانش‌آموزان می‌توانند با ترویج این فرهنگ، نقش مؤثری در کاهش آلودگی محیط زیست ایفا کنند.

او مدیریت اصولی پسماند‌ تر در محل تولید را از دیگر راهکار‌های مؤثر برشمرد و افزود: خانواده‌های ساکن در خانه‌های ویلایی و دارای حیاط می‌توانند با رعایت الزامات بهداشتی، پسماند‌ تر خود را در محل مناسبی مدیریت کنند؛ موضوعی که با همراهی دهیاران، بخشداران و آموزش عمومی قابلیت گسترش در سطح استان را دارد.

استاندار گیلان تفکیک زباله از مبدأ و ساماندهی جمع‌آوری پسماند خشک را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: برای تحقق مدیریت اصولی پسماند باید ساز و کار مشخصی برای تفکیک و جمع‌آوری زباله‌ها فراهم شود و مشارکت مردم در کنار پیگیری مدیران محلی، محور اجرای این برنامه قرار گیرد.

دانش‌آموزان؛ پیشگامان تغییر فرهنگ زیست‌محیطی

حق‌شناس در ادامه بر نقش آموزش و انتقال رفتار‌های صحیح زیست‌محیطی به نسل‌های آینده تأکید کرد و اظهار داشت: اگر هر خانواده تنها یک یا دو اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست انجام دهد و این رفتار‌ها به نسل‌های بعد منتقل شود، می‌توان بسیاری از چالش‌های امروز را در آینده برطرف کرد.

او با قدردانی از مشارکت و توانمندی دانش‌آموزان در پویش «دانش‌آموز سبز، آینده‌ساز زمین» افزود: مطالب، تحلیل‌ها و گزارش‌های ارائه شده از سوی دانش‌آموزان در این همایش از نظر محتوا و کیفیت در سطح گزارش‌های مدیران ارشد کشور و در برخی موارد فراتر از آن بود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان