باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار رژیم صهیونیستی در واکنش به آتش‌زدن اموال در چند روستای فلسطینی در کرانه باختری، این اقدامات را «تروریسم یهودی به تمام معنا» توصیف کرد و وزیران کابینه، ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ را به تحریک خشونت علیه فلسطینیان متهم کرد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدامات شبانه شهرک‌نشینان مصداق کامل تروریسم یهودی است. آیزنکوت همچنین تأکید کرد اقدامات بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و اسموتریچ، وزیر دارایی در کرانه باختری این منطقه را به آستانه هرج‌ومرج مهارنشدنی رسانده است.

وی از کابینه و نهادهای امنیتی اسرائیل خواست با استفاده از همه ابزارهای موجود از جمله بازداشت اداری و عملیات هدفمند سازمان امنیت داخلی (شاباک)، مانع ادامه حملات شوند و مجازات‌های سختی برای عاملان در نظر بگیرند.

بر اساس این گزارش، حدود ۷۵۰ هزار شهرک‌نشین در ۱۵۶ شهرک غیرقانونی و ۳۶۰ کانون شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی، زندگی می‌کنند.

کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی فلسطین اعلام کرده است ارتش و شهرک‌نشینان اسرائیلی در ماه اکتبر ۳ هزار و ۱۳۳ حمله انجام داده‌اند که یک‌هزار و ۷۶۴ مورد به ارتش و یک‌هزار و ۳۶۹ مورد به شهرک‌نشینان نسبت داده شده است.

این حملات در ادامه افزایش تعرض‌های ارتش و شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان و اموال آنان در کرانه باختری، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، صورت می‌گیرد.

منبع: آناتولی