باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه‌کباری - محمدحسین گودرزی، نایب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور، در گفتگو با رادیو ایران، با تشریح روند اسقاط خودرو گفت: مالکان خودروهای فرسوده می‌توانند خودروی خود را از طریق طرح‌های خودروسازان با خودروی نو جایگزین کنند یا آن را به‌صورت نقدی به مراکز اسقاط بفروشند. به گفته او، برای هر خودرو سه گواهی اسقاط صادر می‌شود و مراکز پس از عرضه این گواهی‌ها باید در صف فروش بمانند تا مطالباتشان پرداخت شود.

گودرزی یکی از دلایل افت اسقاط را فروش اعتباری گواهی‌ها دانست و گفت مراکز اسقاط خودرو را نقدی از مالکان می‌خرند، اما برای دریافت مطالبات خود از خودروسازان چند ماه و در مواردی نزدیک به یک سال انتظار می‌کشند. او افزود این تأخیر، سرمایه مراکز را درگیر می‌کند؛ در حالی که به گفته او، دولت تاکنون تسهیلاتی برای حمایت از این مراکز اختصاص نداده است.

نایب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط همچنین گفت مطالبات مراکز با وجود افزایش هزینه‌ها و تورم، بدون جبران خسارت تأخیر پرداخت می‌شود. او افزود انجمن درخواست کرده است در صورت پرداخت اعتباری، سود متناسب با شاخص بانک مرکزی نیز به مراکز پرداخت شود، اما این درخواست مورد توجه قرار نگرفته است.

گودرزی با اشاره به اینکه فروش اعتباری در دستورالعمل اسقاط پیش‌بینی نشده، آن را مغایر با فرایند مصوب دانست. او همچنین گفت انجمن صنفی حدود یک ماه پیش قیمت جدید گواهی‌ها را اعلام کرده، اما این قیمت هنوز از سوی دولت اعمال نشده است. به گفته او، قیمت گواهی اسقاط به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و بخشی از مطالبات مراکز نیز اخیراً پرداخت شده است.