باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در آستانه سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، مراسم یادواره مادران آسمانی لاله‌پرور و تجلیل از مادران و همسران شهدای روستای شهیدپرور فردو، با حضور خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران، مسئولان و جمعی از مادران ولایت‌مدار شهرستان کهک در حسینیه امام خامنه‌ای گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) برگزار شد.

در این مراسم که به همت ستاد یادواره شهدای فردو برگزار شد، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم ضمن بزرگداشت و ادای احترام به مادران آسمانی لاله‌پرور شهدای فردو، از تعدادی از مادران و همسران شهدای این روستای شهیدپرور تجلیل کرد.

همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، تعدادی از مسئولان بسیج کانون مداحان و مجمع الذاکرین استان با حضور در منازل جانبازان بسیجی غلامرضا کاظم‌بابایی، هادی شریفی و محمدرضا دشتی در روستای ابرجس و جانباز بسیجی پورغلامی امام حسین محمد رجبی در روستای کرمجگان، از صبر و استقامت آنان و خانواده‌هایشان تجلیل کردند.

فردا هم مراسم بزرگداشت مادران و همسران شهدا در شبستان حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار خواهد شد.