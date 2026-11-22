باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر راه و شهرسازی، در جلسه هفتگی پایش طرح‌های مسکنوزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تسریع در واگذاری زمین آماده‌سازی‌شده به مردم، به‌ویژه در شهر‌های با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر، در راستای عمل به تعهدات قانون برنامه هفتم تاکید کرد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جلسه هفتگی پایش طرح‌های مسکن با تاکید بر ضرورت تسریع در فرایند تامین و واگذاری زمین، اظهار کرد: اگر در برخی استان‌ها به دلیل نبود زمین مناسب، امکان تامین زمین برای طرح جوانی جمعیت وجود ندارد، موضوع باید اعلام شود و قانون نباید بدون پاسخ بماند. برای این شهر‌ها می‌توان از ظرفیت شهر‌های کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت استان، برای تامین زمین و واگذاری به مردم استفاده کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تامین زمین، گفت: تعداد واگذاری‌ها روند رو به رشدی را نشان می‌دهد ونسبت به دو سال گذشته قابل مقایسه نیست، اما همچنان با تکالیف قانونی فاصله داریم و باید با جدیت بیشتری در این حوزه عمل کنیم.

صادق با تاکید بر ظرفیت شهر‌های کوچک و میانی برای پاسخ به نیاز مسکن مردم، افزود: با در نظر گرفتن کل جمعیت و نیاز موجود، می‌توان با استفاده از ظرفیت زمین‌های روستایی و همچنین شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر، بخش قابل توجهی از مشکل زمین و مسکن را حل کرد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در روستا‌ها و شهر‌های با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر سکونت دارند. تامین زمین و مسکن برای افراد، حجم قابل توجهی از نیاز مسکن کشور را پاسخ خواهد داد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت ورود جدی‌تر به موضوع تامین زمین در شهر‌های کمتر از ۵۰ هزار نفر تاکید کرد و گفت: بند «ب» ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، در بحث آمایش سرزمین بر شهر‌های کوچک و میانی و همچنین شهر‌های ساحلی و مرزی تاکید دارد. حتی خرید زمین مرغوب در شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر، هم می‌تواند در مدت زمان کوتاه‌تری مشکل مسکن مردم را حل کند و هم موجب کاهش هزینه‌ها شود؛ بنابراین باید به عنوان یکی از راهکار‌ها مورد توجه و استفاده واقع شود.

در این جلسه همچنین بر ضرورت تسریع در واگذاری زمین‌های آماده‌سازی‌شده به مردم، به خصوص در شهر‌های کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت تاکید شد. در همین راستا اعلام شد تاکنون برای بیش از ۱۵۰ هزار واحد زمین در سامانه تامین و ثبت شده است که این میزان در حال افزایش است و بخشی از اراضی تامین‌شده همچنان در حال ثبت در سامانه قرار دارد.

در ادامه جلسه، وضعیت تامین زمین در شهر‌های کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت و روند شناسایی و آماده‌سازی اراضی مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تامین زمین در موقعیت‌های مناسب شهری و کاهش هزینه‌های آماده‌سازی و زیرساخت تاکید شد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی