باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد امروز در نشست با فعالان صنعتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تدابیر لازم برای عرضه گواهی سپرده نفت در بورس اتخاذ شده است و در روز‌های آینده از ظرفیت بورس برای فروش نفت استفاده خواهیم کرد. در حوزه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، تقویت ساختار فروش نفت و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی استفاده کرد.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط با بخش خصوصی تصریح کرد: صنعت نفت در سال‌های گذشته نیز همکاری‌های مطلوبی در این زمینه داشته است. بورد با اشاره به تشدید ناترازی گاز در پی شرایط ناشی از جنگ تصریح کرد: برای عبور از این شرایط به همکاری بیشتر در زمینه صرفه‌جویی گاز نیاز است و می‌توان با مشارکت همه بخش‌ها و ۲۰ درصد صرفه‌جویی، شرایط را مدیریت کرد.

پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از عرضه گواهی سپرده نفت در بازار بورس با مصوبه اخیر دولت خبر داده و گفت: این طرح با حضور رئیس‌جمهوری و سرپرست وزارت نفت، در مراسمی در روز‌های آینده رونمایی می‌شود.

سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به جزئیات این طرح بیان کرد: در قالب گواهی سپرده نفت و اوراق سلف نفتی، امکان خرید نفت برای مردم و فعالان اقتصادی فراهم می‌شود. این اوراق به خریداران امکان می‌دهد در تاریخ مشخص‌شده، نفت خریداری‌شده را تحویل بگیرند و از آن برای مصارف پالایشی یا صادرات استفاده کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این ابزار می‌تواند فرصتی برای پس‌انداز مردم فراهم کند، افزود: افرادی که تمایل دارند منابع مالی خود را در بستری مرتبط با قیمت نفت و نرخ ارز پس‌انداز کنند، می‌توانند از این ظرفیت بهره ببرند. همچنین، فعالان اقتصادی و مجموعه‌هایی که به نفت یا فرآورده‌های نفتی برای صادرات نیاز دارند، امکان استفاده از این ابزار را خواهند داشت.

مدنی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده از طریق این طرح و ابزار‌های مشابه تصریح کرد: جزئیات بیشتر در مراسم رونمایی و از سوی همکاران تشریح می‌شود. امیدواریم با استفاده از این ظرفیت‌ها تا پایان سال بخشی از منابع ازدست‌رفته جبران شود. در زمینه فروش نفت نیز اتفاق‌های مطلوبی رخ داده است که این موضوع به جبران منابع ازدست‌رفته کمک می‌کند.

منبع: وزارت نفت