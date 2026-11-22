باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «ایران ما» دوشنبه دوم آذرماه، با حضور استاندار لرستان، به بررسی توانمندی‌های اقتصادی، ظرفیت‌های معدنی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری این استان و فرصت‌های پیش‌روی توسعه و سرمایه‌گذاری در لرستان می‌پردازد.

استان لرستان با برخورداری از ذخایر معدنی ارزشمند، صنایع متنوع، منابع آبی فراوان، ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، از مناطق مستعد کشور برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

این استان با سهم قابل توجه از معادن سنگ کشور، برخورداری از صنایع بزرگ و متوسط، توانمندی در تولید محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی و ثبت بیش از دو هزار اثر تاریخی و طبیعی، فرصت‌های متعددی برای رونق تولید، توسعه صادرات و اشتغال‌زایی دارد.

برنامه «ایران ما» با حضور سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، دوشنبه دوم آذرماه، ضمن معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های رقابتی این استان، به بررسی فرصت‌های توسعه‌ای و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری در لرستان می‌پردازد.