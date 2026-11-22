باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: امروز جلسه شورای هماهنگی با حضور رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و روسای کمیسیون‌های تخصصی با موضوع راهبرد‌های بودجه ۴۰۶ برگزار شد. در این جلسه گزارشی از تحقق بودجه ۱۴۰۵ توسط کمیسیون‌های تخصصی و همچنین مرکز پژوهش‌ها ارائه گردید.

در این جلسه بر شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های جدید و منابع بالقوه تاکید شد و مقرر گردید کمیسیون‌های تخصصی هر کدام در راستای وظایف خود راهبرد‌هایی متناسب با شرایط کشور ارائه نمایند. با توجه به وجود ظرفیت‌ها و استعداد‌های سرشار در کشور هیچگاه دشمن نخواهد توانست خواسته‌های باطل خود را تحمیل کند و قطعا کشور ایران از تهدید‌های دشمن فرصت‌های جدیدی را خلق خواهند نمود.

در ادامه هیات رییسه با تشکیل جلسه دیگری به ریاست آقای نیکزاد تصمیم گرفتند که کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تا زمان آغاز تدوین بودجه ۱۴۰۵ یعنی یک ماه دیگر پیشنهادات تخصصی و راهگشای خود را تدوین و نهایی نمایند تا در بودجه ۱۴۰۶ در حوزه‌های معیشت، امنیت و سلامت گام‌های موثری برداشته شود.

ضمنا جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مقرر گردید تا در روز سه‌شنبه به صورت نظارتی و تلفیقی یعنی حضوری_ مجازی برگزار گردد.