‍ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده -ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل آذربایجان غربی با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های محورهای کریدوری شریانی استان در از ابتدای سالجاری تاکنون اظهار کرد: در محور مرند – سه‌راهی ایواغلی – بازرگان، ۴۹.۳ کیلومتر پروژه با مشارکت پنج پیمانکار در دست اجراست و تاکنون ۱۰ کیلومتر از این محور اجرا و ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

شکری ادامه داد: در محور بوکان – میاندوآب – مهاباد – ارومیه – سلماس – خوی – ایواغلی نیز ۳۶۰.۳ کیلومتر پروژه با مشارکت ۲۱ پیمانکار در دست اجراست و تاکنون ۷۰ کیلومتر از این مسیر اجرا و ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در مجموع، پروژه‌های کریدوری شریانی استان به مساحت ۵۳۶ کیلومتر بوده که از این میزان ۴۰۹.۶ کیلومتر در دست اجرا و ۱۳۱ کیلومتر نیز عملیاتی شده است .

وی تأکید کرد: تکمیل کریدورهای شریانی از اولویت‌های مهم توسعه شبکه راه‌های استان است و اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای کیفیت و ایمنی راه‌ها، افزایش ظرفیت تردد و تقویت پیوستگی شبکه حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی با جدیت دنبال می‌شود.