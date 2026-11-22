باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گشتی نظامی رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) وارد اطراف شهرک الرفید در حومه قنیطره در جنوب سوریه شد و با برپایی یک ایست بازرسی موقت در جنوب این شهرک، پس از مدتی منطقه را ترک کرد. تاکنون گزارشی از بازداشت افراد منتشر نشده است.

هم‌زمان، دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیرو‌های اسرائیلی کشاورزان روستای الرفید را از برداشت محصول زیتون منع کرده و آنها را وادار به ترک زمین‌های کشاورزی خود کرده‌اند. این نیرو‌ها به کشاورزان اعلام کرده‌اند تا پایان عملیات ایجاد استحکامات نظامی در منطقه، حق بازگشت به زمین‌های خود را ندارند.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، نیرو‌های اسرائیلی از اول تا ۲۰ نوامبر، ۹۷ مورد نفوذ نظامی به مناطق جنوبی سوریه داشته‌اند.

این تحرکات در حالی ادامه دارد که اسرائیل همچنان توافق آتش‌بس و جداسازی نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴ را نقض می‌کند؛ اقداماتی که از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ گسترش یافته است.

منبع: المیادین