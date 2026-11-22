باشگاه خبرنگاران جوان - سید مصطفی موسوی مسئول سازمان بسیج هنرمندان فارس در این مراسم که با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و جمعی از هنرمندان برگزار شد با بیان اینکه استان فارس به عنوان استان فرهنگ و هنر و ادبیات مفتخر به تقدیم ۳۰۰ شهید به انقلاب اسلامی است اظهار کرد: ما امروز با تکیه بر کلام گوهربار امام شهید هستیم که فرمودند: «استان فارس مهد دین، هنر و حماسه است» و نیز تأکید داشتند که «استان فارس در قله است و باید شاهد برنامه‌های قله‌ای در حوزه فرهنگ و هنر از استان فارس باشیم.»

او با بیان اینکه همواره به یاد داریم که طبق آموزه‌های امام شهید «هر دعوتی، پیامی و انقلابی که در قالب هنر بیاید، ماندگار و اثرگذار می‌شود» افزود: اجلاسیه با حضور خانواده معزز شهدا، مسئولین کشوری و استانی و مردم ولایتمدار ۱۸ آذر در تالار حافظ شیراز برگزار خواهد شد.

موسوی با اشاره به رشادت‌ها و نقش آفرینی‌های هنرمندان در جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ‌های تحمیلی اخیر تاکید کرد: هدف ما از برگزاری این اجلاسیه، تنها یادآوری نام شهدا نیست؛ بلکه هدف اصلی ما، زنده نگه داشتن یاد و خاطره ۳۰۰ شهید هنرمند فارس با رویکردی تمام‌عیار «هنرمحور» است.

او تأکید کرد: ما در این مسیر تلاش می‌کنیم تا توانمندی جامعه هنری استان فارس را در اجلاسیه معرفی نموده و از ظرفیت‌های تمامی هنرمندان، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان، برای تربیت «هنرمند متعهد انقلاب اسلامی» استفاده کنیم.

موسوی اجرای برنامه‌های متنوع هنری شامل تئاتر صحنه‌ای، خوانندگی ارزشی و حماسی، اجرای گروه سرود، شعرخوانی و روایتگری را از بخش‌های این رویداد دانست و تصریح کرد: اکران و نقد فیلم‌های حوزه دفاع مقدس از تولیدات ارزشمند سازمان بسیج هنرمندان فارس نیز در این اجلاسیه صورت خواهد گرفت؛ همچنین اجرای سمفونی دانش‌آموزی و دانشجویی که حاصل همکاری مشترک بسیج هنرمندان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر بخش‌های اجلاسیه شهدای هنرمند خواهد بود.

موسوی خاطر نشان کرد: حضور پرشور نسل نوجوان و دانشجو در اجرای برنامه‌های سمفونی، خود از برکات بزرگ این اجلاسیه است؛ چرا که نشان می‌دهد نسل جوان ما با حضور در عرصه هنر، مستقیماً با موضوع شهدا و دفاع مقدس پیوند خورده و در مسیر هنرمندی متعهد گام برمی‌دارند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان فارس در پایان از همه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه دعوت کرد با حضور و انعکاس این رویداد ارزش محور، این حرکت در مسیر مقاومت و هنرِ مخلصانه مردمی را به سمع همگان برسانند.

مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز اعلام کرد: طی کار مشترک بسیج هنرمندان سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، در اقدامی پیشگامانه برای تجلیل از میراث ماندگار هنرمندان شهید، نخستین اجلاسیه استانی شهدای هنرمند برگزار خواهد شد.

او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: این لاله‌های خونین که امروز در خاک پاک این سرزمین خفته‌اند، نه در سکوت، که در غلغله حماسه استراحت می‌کنند. آنها به ما آموختند که هنر، تنها تزیین جهان نیست، بلکه ابزاری است برای بیداری روح. هر قطره از خون هنرمند شهید، نشانی است از یک پیوند ابدی میان زیبایی خلق‌شده و شکوه فداکاری.

بازتعریف مفهوم مقاومت برای نسل نو

این مقام فرهنگی استان در ادامه با تبیین فلسفه وجودی این اجلاسیه خاطرنشان کرد: هدف از این رویداد، فراتر از یک مراسم ساده، بازتعریف مفهوم مقاومت در بستر هنر و ایجاد ارتباط معنایی با نسل جدید است. مقاومت برخلاف تصورات نادرست به معنای جنگ‌طلبی نیست، بلکه بر پایه دفاع از میهن و ارزش‌ها بنا شده است و ما باید با تکیه بر ارزش‌های هنر، این مفهوم اصیل را به خوبی به نسل جوان و نوجوان منتقل کنیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس بر ضرورت ایجاد پلی میان تجربه نسل‌های گذشته و انرژی نسل امروز تأکید کرد و افزود: ما با نسلی روبه‌رو هستیم که نگاهی عقلانی و منطقی دارند و وظیفه داریم با استفاده از واژگان فرهنگی و قالب‌های هنری نشاط‌آفرین، فضای میان نسل‌ها را با امید و مقاومت پر کنیم تا فرهنگ شجاعت و پهلوانی در قالب‌های جدید برای جوانان بازتعریف شود.

مهدی احمدی، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، با اشاره به پیشگامی این سازمان در تکریم خانواده‌های شهدا اظهار داشت: همواره تلاش شده است تا در کنار فعالیت‌های هنری، اولویت اصلی بر حفظ عزت و شأن خانواده‌های شهدای گرانقدر قرار گیرد. از برنامه‌های ویژه در جنگ رمضان گرفته تا چاپ کتاب‌های یادبود شهدا و اکران آثار سینمایی ارزشمندی همچون «آخرین شکوفه انار»، همگی نشان‌دهنده تعهد عمیق مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی به این جایگاه مقدس است.

در جریان این نشست از پوستر رسمی این اجلاسیه که نمادی از پیوند میان هنر و شهادت است، رونمایی شد.

منبع: ارشاد فارس