باشگاه خبرنگاران جوان - معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی در نشست تخصصی «توسعه روابط اقتصادی خارجی با تمرکز بر کشور‌های همسایه» که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای ارتقای روابط بانکی بین‌المللی را تشریح کرد و گفت: در روابط دوجانبه و چندجانبه نباید کشور‌ها را صرفاً بازار صادراتی بدانیم؛ بلکه باید برای ایجاد منافع مشترک درازمدت، سرمایه‌گذاری متقابل و شکل‌گیری پیوند‌های پایدار اقتصادی تلاش کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی و درازمدت به روابط اقتصادی خارجی با کشور‌های همسایه افزود: در کنار افزایش حجم تجارت، باید به توسعه تأمین مالی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، مشارکت در پروژه‌های زیربنایی، تقویت نقش بخش خصوصی و تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی به‌عنوان اولویت‌های راهبردی و درازمدت توجه کرد.

ابوالفضل کوده‌ئی در این نشست که اعضای هیئت‌رئیسه اتاق تهران، رؤسای کمیسیون‌های اتاق، نمایندگان اتاق مشترک ایران و عراق، تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تجاری در آن حضور داشتند، اظهار کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی و بین‌المللی، به‌ویژه با کشور‌های همسایه، باید در سه سطح دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی دنبال شود. در هر سه سطح نیز باید شرایط موجود را در نظر گرفت و برای ظرفیت‌سازی، برنامه‌ریزی و اقدام تلاش کرد.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی همچنین تدوین و ارائه مشوق‌ها به فعالان اقتصادی و تجاری در عرصه روابط اقتصادی خارجی را مهم دانست و بار دیگر تأکید کرد که در همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، نگاه به کشور‌ها نباید به بازار صادرات محدود بماند و این روابط باید به ایجاد منافع مشترک درازمدت، سرمایه‌گذاری متقابل و پیوند‌های پایدار اقتصادی بینجامد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای تسهیل تجارت و تأمین مالی پایدار گفت: بانک مرکزی در مجامع و نهاد‌های بین‌المللی مشارکت فعال دارد و بهره‌گیری بهینه از ارز‌های ملی، عضویت در بانک‌های توسعه‌ای و ارتقای همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه با کشور‌های همسایه، را دنبال می‌کند. توسعه و تقویت شعب بانک‌های خارجی، گسترش ابزار‌های تسویه و پرداخت‌های فرامرزی، پیگیری به‌کارگیری ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی و حمایت از مدل‌های کارآمد تأمین مالی نیز در دستور کار این بانک قرار دارد.

به گفته کوده‌ئی، بانک مرکزی همچنین استفاده از ظرفیت نهاد‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه پایاپای آسیا و بانک اکو را برای تسویه تجاری و تأمین مالی دنبال می‌کند.

در پایان نشست، مدعوین و حاضران دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و پرسش‌های خود را درباره توسعه همکاری‌های بانکی و اقتصادی خارجی، به‌ویژه با کشور‌های همسایه، مطرح کردند و موارد مطرح‌شده به بحث و بررسی گذاشته شد.

منبع: بانک مرکزی