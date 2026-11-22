باشگاه خبرنگاران جوان- باشگاه پرسپولیس، جزئیات صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

در بخش پیش‌پرداخت‌های این گزارش که منتشر شده است، باشگاه پرسپولیس ارقام پرداختی به باشگاه‌های لیگ برتری برای صدور رضایتنامه بازیکنان جدید را منتشر کرد.

در این گزارش ارقام پرداختی برای صدور رضایتنامه، فرزین معامله‌گری، دنیل گرا، محمدحسین (سعید) صادقی، حسین ابرقویی‌نژاد و امین کاظمیان را منتشر کرد. این ارقام مربوط به پنجره نقل‌وانتقالاتی تابستان و زمستان، فصل گذشته است.

بر اساس گزارش منتشر شده، باشگاه پرسپولیس به ترتیب برای جذب دنیل گرا ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون، فرزین معامله‌گری ۳۲ میلیارد، محمدحسین صادقی ۲۰ میلیارد، حسین ابرقویی‌نژاد ۲۰ میلیارد تومان و امین کاظمیان ۱۴ میلیارد تومان پرداخت کرده است. همچنین باشگاه پرسپولیس، ۶ میلیارد تومان به وکلای حقوقی پرداخت کرده است تا مجموعا ۱۲۳ میلیارد، بابت پیش‌پرداخت برای بازیکنان جدید خود خرج کرده باشد.