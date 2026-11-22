باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در دیدار با سردار بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان فارس و اعضای شورای فرماندهی این سپاه که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، ضمن تبریک این هفته و گرامیداشت یاد حضرت‌ام‌البنین (س) و مرحوم آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، اظهار کرد: بسیجیان همواره با انگیزه الهی و در مسیر تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی حضور فعال داشته و برای پیشبرد این اهداف تلاش کرده‌اند.

او با تقدیر از عملکرد مجموعه سپاه فجر فارس در مواجهه با شرایط جنگ ترکیبی و همه‌جانبه، افزود: گزارشی که فرمانده سپاه فجر ارائه کرد، بیانگر گستردگی فعالیت‌ها در عرصه‌های مختلف این جنگ است. هرچند ملاک اصلی ارزیابی اقدامات، رضایت خداوند است، اما مردم نیز تلاش‌ها و خدمات انجام‌شده را مشاهده می‌کنند و مجموعه نیرو‌های تحت فرماندهی سپاه فجر اقدامات ارزشمندی را به انجام رسانده‌اند.

لزوم تبیین علمی فرهنگ و الگوی حکمرانی بسیجی

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به طرح موضوع فرهنگ بسیجی و سبک حکمرانی بسیجی در خطبه‌های نماز جمعه، تصریح کرد: فرهنگ بسیجی و سبک حکمرانی مبتنی بر تفکر بسیجی، الگویی موفق در ایران است که ظرفیت معرفی به جهان را دارد و باید با جدیت بیشتری به تبیین آن پرداخت.

او با بیان اینکه این موضوع در سطح مرکز فرماندهی سپاه در تهران نیز مورد توجه قرار گرفته است، افزود: ارائه توضیحاتی مختصر در جمع چند امام جمعه نمی‌تواند حق مطلب را ادا کند؛ بلکه باید با تبیین دقیق و مستند نشان دهیم که این سبک، الگویی نو و متفاوت در عرصه حکمرانی جهانی است.

آیت‌الله دژکام پیشنهاد کرد بسیج اساتید مسئولیت مطالعه و بررسی علمی سبک حکمرانی و شیوه اقدام بسیجی را در یک بازه زمانی شش‌ماهه تا یک‌ساله برعهده بگیرد و گفت: چنین اقدامی می‌تواند دستاورد ارزشمندی داشته باشد و در نهایت به تدوین سندی جامع برای معرفی این الگو به دیگران منجر شود.

او با اشاره به تجربه همکاری خود با دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز در اجرای طرحی مشابه که به انتشار شش جلد کتاب انجامید، ادامه داد: این موضوع ظرفیت انجام مطالعات گسترده و جدی را دارد. بسیج اساتید می‌تواند دانسته‌های موجود درباره سبک و فرهنگ بسیجی را سامان‌دهی کند، آن را با رویکردی علمی مورد بررسی قرار دهد و واقعیت‌های این مجموعه را به جامعه معرفی کند؛ چراکه تاکنون چنین موضوعی در قالبی آکادمیک و با این رویکرد دنبال نشده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ظرفیت‌های ویژه بسیج در ایجاد انگیزه و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های مؤثر اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته و کم‌نظیر این مجموعه، انگیزه بالای نیرو‌ها برای انجام کار است. در شرایطی که اجرای یک پروژه به مجموعه‌ای دیگر واگذار می‌شود، ممکن است افراد صرفاً از منظر اداری و وظیفه سازمانی به آن بپردازند و انگیزه لازم برای انجام مطلوب کار وجود نداشته باشد. این تفاوت در میزان هزینه، زمان اجرا و کیفیت عملکرد به‌خوبی قابل مشاهده است.

لزوم معرفی دستاورد‌های میدانی و عملیاتی بسیج به جهان

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با تأکید بر ضرورت معرفی اقدامات عملی بسیج به‌عنوان نمونه‌هایی موفق از فعالیت‌های اثربخش، بیان کرد: برای نمونه، می‌توان پروژه آبرسانی به یک روستای واقع در ارتفاعات را در قالب یک مستند تهیه و به جهانیان معرفی کرد. در چنین اقداماتی، تفاوت عملکرد از نظر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، ایجاد انگیزه در نیرو‌های اجرایی و رضایتی که در میان مردم ایجاد می‌شود، به‌روشنی قابل مشاهده است.

آیت‌الله دژکام در ادامه خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است عدالت را اجرا کنیم، اما نتیجه آن برای ما چیزی جز گلایه و نارضایتی نباشد؛ زیرا مخاطب، رفتار عادلانه را به‌درستی درک نمی‌کند. در مقابل، زمانی که بسیج وارد میدان می‌شود و ارتباط مستقیم و صمیمانه‌ای با مردم برقرار می‌کند، این احساس شکل می‌گیرد که اقدامی خوب، منصفانه و عادلانه برای آنان انجام شده است. کار بسیجی ابعاد و ویژگی‌های دیگری نیز دارد که بررسی و مطالعه علمی آنها ضروری است.

او با تأکید بر ضرورت معرفی الگوی تمدن ایرانی ـ اسلامی در قالبی علمی و دانشگاهی گفت: امروز ایران در کانون توجه جهان قرار گرفته و حتی برخی از طرف مقابل نیز از تبدیل شدن ایران به چهارمین ابرقدرت جهان سخن گفته‌اند. در چنین شرایطی که این موضوع مورد توجه دیگران قرار گرفته است، باید الگویی روشن و مستدل در برابر آنان ارائه کنیم تا برتری‌ها و ظرفیت‌های سبک حکمرانی خود را به‌خوبی بشناسند. امید است معرفی این الگو زمینه آشنایی و گرایش شمار بیشتری از مردم جهان به دین و مذهب ما را نیز فراهم کند.

انسجام اجتماعی و سبک زندگی اسلامی؛ دو محور اساسی گفتمان ملی

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوعاتی که پیش‌تر در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کرده بود، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود برای تقویت انسجام اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی تأکید کرد و گفت: این دو موضوع باید از سطح مباحث محدود فراتر بروند و به گفتمان‌هایی فراگیر در سطح ملی تبدیل شوند.

او با یادآوری سخنی منسوب به سید جمال‌الدین اسدآبادی مبنی بر اینکه «به فرانسه رفتم؛ علم دین در سرزمین ما بود و عمل به دین در سرزمین آنان»، اظهار کرد: در بسیاری از عرصه‌ها، پایبندی عملی به سبک زندگی اسلامی با ضعف‌هایی مواجه است؛ این در حالی است که باور قلبی به این سبک زندگی در میان مردم وجود دارد، اما طرف مقابل اساساً چنین اعتقادی ندارد.

دژکام با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره تلاش شیطان برای کاهش اعمال انسان پس از ناامیدی از گرفتن ایمان او، افزود: اگر اعتقاد به اهل‌بیت (ع) را ملاک قرار دهیم، بر اساس بسیاری از آمارها، ۹۵ درصد مردم کشور در مناسبت‌هایی مانند تاسوعا و عاشورا حضور فعال دارند. این مسئله نشان می‌دهد که اعتقاد مردم ریشه‌دار و محکم است، اما شیطان تلاش می‌کند در عمل آنان اختلال ایجاد کند. ما نیز در بسیاری از زمینه‌های مرتبط با سبک زندگی اسلامی دچار کوتاهی هستیم و باید با تلاش بیشتر، زمینه‌های نفوذ و اثرگذاری شیطان را مسدود کنیم.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری همچنین با تأکید بر جایگاه انسجام اجتماعی، به‌ویژه در زمینه حضور و مشارکت مردم در خیابان، عرصه‌های سیاسی و پیشبرد اهداف جامعه، تصریح کرد: مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که هیچ اقدامی، حتی اگر از توجیه دینی برخوردار باشد، نباید بدون پیوست انسجام اجتماعی انجام شود. این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ به‌خصوص آنکه دشمن تلاش می‌کند از طریق ایجاد شکاف در جامعه به انسجام اجتماعی آسیب برساند. ازاین‌رو، باید برای تقویت، حفظ و استمرار این انسجام برنامه‌ریزی و اقدام جدی صورت گیرد.

او با بیان اینکه تبدیل انسجام اجتماعی و سبک زندگی اسلامی به گفتمان ملی، صرفاً با بیان و تکرار این مفاهیم محقق نمی‌شود، افزود: تحقق این دو هدف مستلزم عبور از مرحله سخن و ورود به عرصه عمل است. رهبر شهید نیز تأکید ویژه‌ای بر این دو موضوع داشتند و ضروری است برای تحقق عملی آنها اقدامات مؤثر و مستمری انجام دهیم.

«شیراز شهر مهرورزی»؛ شعاری که باید در عمل محقق شود

آیت‌الله دژکام با اشاره به فعالیت‌های صورت‌گرفته طی بیش از یک سال گذشته برای تقویت برخی مؤلفه‌های انسجام اجتماعی و سبک زندگی اسلامی اظهار کرد: در نشست‌ها و جلسات مختلف به این موضوعات پرداخته‌ام و این تلاش‌ها نیز آثار و نتایج قابل قبولی داشته است. برای مثال، بر این نکته تأکید کرده‌ام که شیراز شهر مهرورزی است؛ چراکه محبت و دوستی از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری و تقویت انسجام اجتماعی به شمار می‌روند.

او ادامه داد: زمانی که مردم نسبت به یکدیگر محبت داشته باشند، رفتار و تعاملات آنان نیز متناسب با این محبت تغییر می‌کند و در چنین شرایطی، تلاش‌های شیطان برای ایجاد اختلاف و برهم زدن روابط اجتماعی با موفقیت کمتری همراه خواهد بود؛ بنابراین باید پیوند‌های عاطفی و محبت‌آمیز میان مردم را تقویت کنیم. انتخاب عنوان «شهر مهرورزی» برای شیراز نیز در همین راستاست، اما صرف انتخاب یک شعار کافی نیست و باید مفاهیم آن در رفتار و عملکرد اجتماعی مردم نمود پیدا کند.

امام جمعه شیراز با اشاره به تدوین طرح‌هایی از سوی مجموعه‌های مختلف، از جمله ISC و مرکز پژوهش‌های شهرداری، خاطرنشان کرد: در این طرح‌ها راهکار‌های اجرایی و عملیاتی برای تقویت پیوند محبت میان مؤمنان در شهر شیراز ارائه شده است؛ بنابراین موضوع صرفاً در حد بیان یک شعار باقی نمانده و مجموعه‌ای از برنامه‌های عملیاتی که هرکدام به شکلی به تقویت انسجام اجتماعی کمک می‌کنند، در حال اجراست.

ضرورت بازنگری در شیوه مطالبه‌گری بر اساس سبک زندگی اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسئله مطالبه‌گری در جامعه اظهار کرد: بار‌ها به افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، تذکر داده‌ام که شیوه مطالبه‌گری آنان تا حد زیادی متأثر از الگو‌های زندگی غربی است و ادامه این روش در بسیاری از موارد به‌جای حل مسائل، موجب ناراحتی و نارضایتی می‌شود.

او با تأکید بر لزوم هماهنگی شیوه مطالبه‌گری با مبانی و ارزش‌های اسلامی افزود: مطالبه‌گری متناسب با سبک زندگی اسلامی باید رویکردی متفاوت داشته باشد و این تفاوت نیز باید در عرصه عمل نمایان شود. میان اینکه صرفاً بگوییم انجام یک کار خوب است و اینکه خوبی آن را به‌درستی درک کنیم، برای تحقق آن اقدام کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم، فاصله زیادی وجود دارد. در این زمینه ظرفیت‌های فراوانی برای انجام اقدامات گسترده‌تر و اثربخش‌تر وجود دارد.