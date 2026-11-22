\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0645\u062d\u0645\u062f\u0635\u0627\u062f\u0642 \u0627\u0641\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0627\u0628\u06cc\u060c \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0633\u0648\u0627\u062f \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0633\u0631\u0639\u062a \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0631 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0648 \u0642\u0636\u0627\u0648\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n