باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، اظهار کرد: عملیات مراجعه حضوری به خانوار‌های منتخب که جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر را شامل می‌شد، در اکثر استان‌ها به پایان رسیده و طی یکی دو روز آینده، با تکمیل مراحل پوشش و راستی‌آزمایی، عملیات میدانی در سراسر کشور خاتمه خواهد یافت.

وی افزود: تماس‌های تلفنی با خانوار‌های مشمول تا سوم آذر ادامه دارد و سامانه «دولت من» نیز تا پنجم آذر برای تکمیل اطلاعات افرادی که پیامک یا تماس تلفنی دریافت کرده‌اند، باز خواهد بود. پس از این تاریخ، سامانه بسته می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران با تشریح مراحل بعدی سرشماری گفت: اطلاعات جمع‌آوری‌شده در مرحله میدانی به مرکز آمار منتقل می‌شود تا بررسی و محاسبات آماری روی آن انجام گیرد. بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌کنیم نخستین نتایج سرشماری در اواخر بهمن یا اوایل اسفند اعلام شود.

گودرزی ادامه داد: در مرحله بعد، توزیع جمعیت در سطح کشور، استان‌ها، شهر‌ها و کوچک‌ترین واحد‌های تقسیمات کشوری مشخص خواهد شد. این مرحله زمان بیشتری نیاز دارد و از پنجم آذر با استفاده از داده‌های ثبتی و تکمیل اطلاعات آغاز می‌شود. در صورت نیاز به رفع نواقص و تکمیل پوشش آماری نیز ممکن است با اطلاع‌رسانی قبلی، مراجعه محدودی به برخی خانوار‌ها انجام شود.

وی اجرای نخستین سرشماری ثبتی‌مبنا را تجربه‌ای جدید و ارزشمند برای مرکز آمار ایران دانست و گفت: همکاری با دستگاه‌های اجرایی و تبادل داده‌های ثبتی از جمله تجربه‌های مهم این طرح است که برای سرشماری‌های آینده مستندسازی خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین با اشاره به استقبال و همکاری مردم در اجرای این طرح اظهار کرد: پیگیری شهروندانی که درباره دریافت نکردن پیامک یا قرار نگرفتن در جامعه هدف سرشماری سؤال داشتند، به‌ویژه در مناطق روستایی، نشان‌دهنده آگاهی و حساسیت مردم نسبت به اهمیت سرشماری و نقش آن در برنامه‌ریزی کشور است.

منبع: صدا و سیما