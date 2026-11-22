باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکر مرحوم باقرزاده پیش از ظهر امروز در صحن کوثر حرم رضوی برگزار شد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و معاون فرهنگی و زیارت استاندار خراسان رضوی به همراه دیگر مسئولان محلی در کنار خانواده، آن مرحوم در آیین تشییع مرحوم باقرزاده حضور داشتند.

پس از اقامه نماز و ذکر مصیبت اهل بیت (ع) پیکر مرحوم باقرزاده در رواق حضرت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت حاج جواد خجسته باقرزاده، دایی رهبر انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی آمده است: محضر مبارک حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی

خبر درگذشت مرحوم حاج جواد خجسته باقرزاده، دایی گرامی جنابعالی موجب تأثر و تأسف شد.

فقدان عزیزان، با همه تلخی و اندوهی که بر جان بازماندگان می‌نشاند، یاد نیکی‌ها و خاطره مهر و همراهی آنان را ماندگار می‌سازد و در این فراق، امید به رحمت بی‌کران پروردگار، مایه تسلی خاطر داغدیدگان است.

اینجانب این مصیبت را به محضر جنابعالی و اخوان معزز و دیگر بازماندگان به ویژه برادر مکرم جناب آقای دکتر حسن خجسته باقرزاده تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.