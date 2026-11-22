باشگاه خبرنگاران جوان - فرشید صفری، رئیس مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت، با تشریح آخرین آمار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن از ابتدای مهر تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این بازه زمانی، در مجموع ۷۴۹ نفر در کشور دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده‌اند که از این تعداد، ۵۳۵ نفر به مراکز درمانی اعزام شده‌اند، ۱۶۷ نفر در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کرده‌اند و متأسفانه ۴۷ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در مقایسه با مدت مشابه، ۶ درصد کاهش داشته است. همچنین مراجعات به مراکز درمانی ۹ درصد و موارد فوت ناشی از این مسمومیت ۱۴ درصد کاهش یافته، در حالی که آمار درمان در محل حادثه ۱۰ درصد افزایش داشته است.

صفری با اشاره به پراکندگی استانی موارد مسمومیت تصریح کرد: استان تهران با ۱۰۲ مورد، بیشترین تعداد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن را به خود اختصاص داده است. پس از آن، خراسان رضوی با ۷۹ مورد و آذربایجان غربی با ۶۹ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت درباره پراکندگی موارد فوتی نیز گفت: خراسان رضوی با ۱۰ مورد فوتی، بیشترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت با مونوکسیدکربن را ثبت کرده است. خراسان شمالی با پنج مورد و آذربایجان غربی با چهار مورد نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی با اشاره به الگوی جمعیتی مسمومیت‌ها بیان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۵۱ درصد افراد مسموم‌شده را زنان و ۴۲ درصد را مردان تشکیل می‌دهند و هفت درصد موارد نیز مربوط به کودکان زیر پنج سال است. در مقابل، بررسی آمار فوتی‌ها نشان می‌دهد ۷۷ درصد جان‌باختگان مرد، ۲۱ درصد زن و دو درصد کودک زیر پنج سال بوده‌اند.

صفری با تأکید بر نقش محیط‌های مسکونی در وقوع این حوادث خاطرنشان کرد: بررسی محل وقوع مسمومیت‌ها نشان می‌دهد ۸۵ درصد موارد در منازل مسکونی رخ داده است. همچنین ۸۱ درصد فوتی‌های ناشی از این حوادث در محیط‌های مسکونی جان خود را از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: بررسی علت بروز مسمومیت‌ها در منازل نشان می‌دهد ۸۸ درصد این موارد با نقص در لوله‌کشی آبگرمکن و بخاری و مشکلات مربوط به خروج محصولات احتراق ارتباط دارد؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی به نصب صحیح وسایل گرمایشی، استاندارد بودن دودکش‌ها و تأمین تهویه مناسب در منازل را دوچندان می‌کند.

رئیس مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت با هشدار نسبت به افزایش خطر مسمومیت با مونوکسیدکربن در فصل سرد سال تأکید کرد: شهروندان پیش از استفاده از وسایل گرمایشی باید از سلامت و باز بودن مسیر دودکش‌ها، اتصال صحیح لوله‌ها و خروج مناسب گاز‌های ناشی از احتراق اطمینان حاصل کنند و از به‌کارگیری وسایل گرمایشی در فضا‌های فاقد تهویه مناسب خودداری کنند.

وی در پایان یادآور شد: مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است و به همین دلیل امکان تشخیص آن با حواس پنج‌گانه وجود ندارد. سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی از جمله علائم هشداردهنده مسمومیت با این گاز است. در صورت مشاهده این علائم، افراد باید بلافاصله محیط آلوده را ترک کرده، به فضای آزاد بروند و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

منبع: سازمان اورژانس کشور