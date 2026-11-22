باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی خسروی‌بنجار اظهار کرد: اداره‌کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان با دارا بودن پنج فرودگاه شامل فرودگاه بین‌المللی زاهدان، زابل، سراوان، ایرانشهر و خاش و همچنین سه سایت ارتباطی آرسی‌ای‌جی در مناطق پادکی، بیرک شهرستان مهرستان و منطقه آزاد چابهار و یک سایت راداری در ایرانشهر، نقش قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل هوایی و کنترل ترافیک هوایی کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: با توجه به اهمیت راهبردی فرودگاه‌های استان و نقش آنها در توسعه ارتباطات هوایی، از سال ۱۴۰۱ پس از بررسی‌های جامع کارشناسی و نیازسنجی در بخش‌های مختلف فرودگاهی، هوانوردی، زیرساخت‌های ایمنی و امنیتی، ساختارهای کالبدی، شبکه‌های دسترسی، مسائل آموزشی، حقوقی و بازرگانی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌ها انجام شد.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان ادامه داد: این برنامه‌ریزی‌ها با اولویت تامین زیرساخت‌های ایمنی و امنیتی، نوسازی تأسیسات، تجهیزات و امکانات، ارتقای خدمات مسافری، بازسازی ترمینال‌ها، اصلاح ساختارهای کالبدی، ساماندهی شبکه‌های دسترسی و تأمین زیرساخت‌های آموزشی در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت در سطح فرودگاه‌های استان تعریف و اجرایی شد.

خسروی‌بنجار با اشاره به فرسودگی شدید و مشکلات موجود در ساختمان‌های ترمینال‌ها و تاسیسات فرودگاهی استان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی، بازسازی و بهسازی کامل ترمینال‌ها و ارتقای امکانات و خدمات مورد نیاز فرایند حرکت مسافر و جامه دان بود که در همین راستا عملیات بازسازی و توسعه ترمینال فرودگاه زابل آغاز شد و این مجموعه به‌طور کامل مورد بازسازی و توسعه قرار گرفت.

وی گفت: در سایر فرودگاه‌های استان نیز اقدامات مشابهی انجام شد و ترمینال‌های فرودگاه‌های سراوان و ایرانشهر مورد بهسازی و نوسازی قرار گرفتند.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات گسترده انجام‌شده در فرودگاه بین‌المللی زاهدان اظهار کرد: پیش از اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ترمینال‌های ورودی و خروجی این فرودگاه در یک مجموعه مشترک قرار داشتند که مشکلاتی در زمینه تردد مسافران، خودروها و استقبال‌کنندگان ایجاد می‌کرد؛ از این رو تفکیک ترمینال‌های ورودی و خروجی و بازسازی اساسی آنها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در مرحله نخست، ترمینال خروجی پروازهای داخلی به‌طور کامل بازسازی و تجهیزات و امکانات مورد نیاز آن نوسازی شد که از جمله اقدامات انجام‌شده می‌توان به نصب دربهای الکترونیکی ورودی و خروجی، درهای الکترونیکی ضدگلوله، نوسازی تسمه‌نقاله‌ها، باسکول‌ها، چرخ‌دستی‌های حمل بار، مبلمان سالن‌های انتظار و ترانزیت و بازسازی بخش های کامل اشاره کرد.

خسروی‌بنجار ادامه داد: سیستمهای پذیرش مسافر و جامه دان نیز به‌طور کامل نوسازی شد تا ضمن افزایش کیفیت خدمات، روند پذیرش مسافران و ارائه خدمات فرودگاهی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

وی بیان کرد: در ادامه، ترمینال ورودی فرودگاه بین‌المللی زاهدان نیز مورد بازسازی اساسی و توسعه قرار گرفت و تجهیزات مورد نیاز آن خریداری و نصب شد و همچنین بارانداز بار مسافران ورودی و امکانات و خدمات مورد نیاز این بخش به‌طور کامل نوسازی شد.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان ساماندهی شبکه دسترسی و تفکیک مسیرهای تردد خودروها را از دیگر اقدامات مهم انجام‌شده عنوان کرد و گفت: در مقابل ترمینال‌ها ایستگاه تاکسی احداث و راه‌اندازی شد و پارکینگ خودروها نیز تفکیک و پس از تکمیل اقدامات اجرایی به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: همچنین پیشخوان‌ها و فضاهای خدماتی ترمینال‌ها بازسازی و شبکه دسترسی به ساختمان‌های فرودگاهی ساماندهی شد تا از ازدحام خودروها و تداخل تردد مسافران، استقبال‌کنندگان و مشایعت‌کنندگان جلوگیری شود.

خسروی‌بنجار تصریح کرد: با تفکیک ترمینال‌های ورودی و خروجی و اصلاح شبکه دسترسی، نظم و انتظام مناسبی در بخش‌های مختلف فرودگاه و به‌ویژه لندساید و ایرساید ایجاد شد که این موضوع علاوه بر تسهیل تردد مسافران، موجب ارتقای ضریب ایمنی و امنیت فرودگاه شده است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی فرودگاه بین‌المللی زاهدان در جنوب شرق کشور اظهار کرد: این فرودگاه به دلیل موقعیت جغرافیایی استان و همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان یکی از فرودگاه‌های مهم و استراتژیک کشور بشمار می‌رود و توسعه زیرساخت‌های آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برای اجرای طرح‌های بهسازی و توسعه فرودگاه بین‌المللی زاهدان بیش از دو هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، گفت: اجرای این طرح‌ها موجب افزایش ظرفیت پذیرش و اعزام مسافران پروازهای داخلی و خارجی و بهبود فرآیندهای خدمات‌رسانی در این فرودگاه شده است.

وی ادامه داد: پس از اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تفکیک ترمینال‌ها، امکان مدیریت بهتر جریان ورود و خروج مسافران فراهم شد و در کنار افزایش ظرفیت پذیرش و اعزام مسافر، توسعه شبکه پروازی در مقاصد داخلی و خارجی نیز در دستور کار قرار گرفت.

خسروی‌بنجار با اشاره به برقراری پروازهای بین‌المللی از مبدأ زاهدان به مقاصد خارجی اظهار کرد: در این چارچوب پروازهایی به مقاصدی همچون کویته پاکستان، مسقط عمان، دبی امارات متحده عربی و دوحه قطر برقرار شد که نقش مهمی در توسعه ارتباطات هوایی استان با کشورهای منطقه داشت.

وی افزود: با آغاز جنگ و تحولات منطقه‌ای، بخشی از پروازهای بین‌المللی لغو و متوقف شد و در حال حاضر مسیر پروازی زاهدان ـ کویته همچنان برقرار است.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در فرودگاه‌های استان با هدف ارتقای ایمنی و امنیت، افزایش ظرفیت عملیاتی، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و فراهم کردن زمینه توسعه پروازهای داخلی و بین‌المللی صورت گرفته است.

خسروی‌بنجار تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت مرزی و راهبردی استان، علاوه بر تسهیل جابه‌جایی مسافران، زمینه تقویت ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی، رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و افزایش سهم استان در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور را فراهم می‌کند.

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