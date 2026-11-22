باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیرضا دلاوری فوق تخصص بیماری های کبد و گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: هپاتیت بی و سی از طریق ترشحات بدن و به خصوص خون در افراد بروز پیدا می‌کند. دارو‌های درمان کننده هپاتیت بی، عوارض خاصی ندارد و بیماران این داروها را تا چند سال می توانند مصرف کنند.

به گفته وی، هپاتیت‌های B و C و کبد چرب، در صورت تشخیص زودهنگام، درمان مناسب و اصلاح سبک زندگی قابل کنترل هستند و می‌توان از بروز عوارض جدی مانند فیبروز، سیروز و نارسایی کبد پیشگیری کرد.

دلاوری تصربح کرد: هپاتیت انواع مختلفی دارد که شناخته‌شده‌ترین آنها، هپاتیت‌های ویروسی هستند. هپاتیت A معمولاً به‌صورت یک بیماری حاد بروز می‌کند و از طریق آب و مواد غذایی آلوده یا مسیر مدفوعی ـ دهانی منتقل می‌شود.