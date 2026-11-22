باشگاه خبرنگاران جوان - سهام عدالت طرحی است که در سال ۱۳۸۵ با هدف توزیع عادلانه ثروت، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد اجرا شد. در این طرح، بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی

به صورت یک سبد سهامی به اقشار کم‌درآمد واگذار شد تا از سود و منافع این شرکت‌ها بهره‌مند شوند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما پرداخت سود سهام عدالت برای برخی از سهامداران واریز نشده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام چند بار همه سود سهام عدالت را دریافت کردند، اما متاسفانه برای ما واریز نشد. لطفا پیگیری کنید.