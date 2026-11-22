باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در جلسه شورای آموزش و پرورش استان فارس در شیراز، با بیان اینکه آینده کشور به دست دانش‌آموزان ساخته می‌شود، بر ضرورت هماهنگی میان نظام تعلیم و تربیت و نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی استان تأکید کرد و گفت: مدیریت جزیره‌ای دیگر پاسخگوی نیاز‌ها نیست و مدیران باید با نگاه سیستمی، ارتباط میان دستگاه‌ها را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کنند.

او با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی، پیشنهاد کرد نیاز‌های آینده استان در بخش‌های صنعتی، خدماتی و سایر حوزه‌ها احصا شود تا از تربیت نیرو در رشته‌های فاقد بازار کار جلوگیری شده و واحد‌های تولیدی در تأمین نیروی متخصص دچار مشکل نشوند. امیری همچنین بر تدوین سند راهبردی ۵ساله آموزش و پرورش با پشتوانه کارشناسی برای جلوگیری از هدررفت منابع تأکید کرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به دستورالعمل مشترک وزرای کشور و آموزش و پرورش تأکید کرد: در شرایط تهدید امنیتی یا جنگی، نباید مدارس به تعطیلی سراسری کشیده شوند، چرا که آموزش مجازی جایگزین کامل حضور در مدرسه نیست. وی همچنین استفاده هدفمند از هوش مصنوعی را ضروری دانست، اما هشدار داد که این فناوری نباید جایگزین فرآیند تفکر و آموزش شود.

استاندار فارس کسب سطح عالی در ارزیابی وزارت کشور را نشانگر ظرفیت‌های بالای استان دانست و ضمن تقدیر از تلاش فرهنگیان، لوح تقدیر وزیر آموزش و پرورش را دریافت کرد. دراستانه این جلسه، موانع پروژه ۶۸۶ واحدی فرهنگیان در صدرا نیز برای بررسی به شورای فنی ارجاع شد.

در ادامه، محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، از رشد چشمگیر رتبه‌های دو و سه رقمی کنکور سراسری خبر داد و گفت: تعداد این رتبه‌ها از ۱۴۶ نفر در سال گذشته به ۱۷۸ نفر در سال جاری افزایش یافته است.

یزدان دشتیان، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش فارس، نیز با اشاره به افزایش ۱۴ صدمی میانگین نمرات امتحانات نهایی، بر لزوم توسعه هنرستان‌ها مطابق با اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

همچنین ژیلا حیدری، معاون آموزش ابتدایی، از اجرای طرح زیست‌بوم جدید برنامه درسی در ۷ مدرسه با مشارکت ۴۳۰ دانش‌آموز با رویکرد یادگیری فعال و دوری از حافظه‌محوری خبر داد.

منبع: آموزش و پرورش فارس