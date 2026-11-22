باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای دیدار حساس مقابل العین امارات در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند که این مسابقه می‌تواند محک جدی برای ارزیابی شرایط فنی آبی‌پوشان در رقابت‌های قاره‌ای باشد.

استقلال که در چهار مسابقه قبلی خود در این رقابت‌ها سه پیروزی و یک شکست را تجربه کرده و با ۹ امتیاز در جایگاه سوم جدول منطقه غرب قرار دارد، در صورت پیروزی مقابل نماینده امارات می‌تواند امتیازات خود را به عدد ۱۲ برساند و با العین صدرنشین هم‌امتیاز شود.

البته کار شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در این مسابقه آسان نخواهد بود؛ چرا که العین با کسب چهار پیروزی متوالی، شروعی قدرتمند در این دوره از لیگ نخبگان داشته و در شرایطی میزبان استقلال خواهد بود که به دنبال ادامه روند موفقیت‌آمیز خود است.

این مسابقه از آن جهت برای استقلال اهمیت دارد که رویارویی با یکی از آماده‌ترین تیم‌های منطقه غرب آسیا می‌تواند میزان آمادگی فنی و توانایی آبی‌پوشان برای رقابت با تیم‌های مدعی قاره را مشخص کند.

استقلال در بازی قبلی خود برابر الشمال قطر به پیروزی رسید و حالا برای ادامه مسیر صعود به مرحله حذفی، به دنبال کسب نتیجه‌ای مطلوب در خانه العین است. پیروزی در این مسابقه علاوه بر افزایش شانس صعود، می‌تواند جایگاه این تیم را در جدول منطقه غرب به شکل قابل توجهی بهبود ببخشد.

دیدار استقلال و العین روز دوشنبه دوم آذر در ورزشگاه هزاع بن زاید برگزار خواهد شد و آبی‌پوشان امیدوارند با عبور از این آزمون دشوار، گام مهمی برای صعود از مرحله لیگ نخبگان بردارند.