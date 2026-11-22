باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار حساس مقابل العین امارات در لیگ نخبگان آسیا، با شرایطی روبه‌روست که تمرکز بازیکنان و کادر فنی روی مسائل فنی و مسابقه پیش رو اهمیت زیادی دارد.

در روز‌های اخیر موضوعات مختلفی پیرامون استقلال مطرح شده و شرایط این تیم خارج از زمین مسابقه نیز با حواشی همراه بوده است؛ مسائلی که می‌تواند تمرکز مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، سهراب بختیاری‌زاده از بازیکنان استقلال خواسته است در آستانه این مسابقه تنها به دیدار با العین فکر کنند و اجازه ندهند مسائل حاشیه‌ای ذهن آنها را درگیر کند.

سرمربی استقلال که تیمش را برای یکی از مهم‌ترین مسابقات آسیایی این فصل آماده می‌کند، به دنبال آن است تا بازیکنان با تمرکز کامل و آمادگی ذهنی مناسب وارد زمین شوند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که استقلال برای کسب نتیجه مقابل العین به عملکردی منسجم در تمام خطوط نیاز دارد.

آبی‌پوشان در چهار مسابقه قبلی خود در لیگ نخبگان آسیا سه پیروزی و یک شکست داشته‌اند و با ۹ امتیاز در جایگاه سوم جدول منطقه غرب قرار دارند. آنها در صورت پیروزی مقابل العین می‌توانند با این تیم صدرنشین هم‌امتیاز شوند و شرایط خود را برای ادامه رقابت‌ها بهبود ببخشند.

به نظر می‌رسد اولویت بختیاری‌زاده در روز‌های منتهی به این مسابقه، حفظ آرامش و تمرکز در رختکن استقلال است تا بازیکنان بدون توجه به حواشی پیرامون باشگاه، تمام توان خود را برای کسب نتیجه مطلوب مقابل نماینده امارات به کار بگیرند.

دیدار استقلال و العین روز دوشنبه دوم آذر در ورزشگاه هزاع بن زاید برگزار می‌شود و نتیجه آن می‌تواند در ادامه مسیر آسیایی آبی‌پوشان تأثیرگذار باشد.