باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت جریانات جنوبی طی امروز در منطقه است. بر این اساس وزش باد (گاهی باد گرم، برخی نواحی شدید/ خیلی شدید به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها)، احتمال خیزش گرد و خاک و بعضی نقاط ساحلی و جلگه‌ای پدیده مه/ مه آلود بودن هوا و کاهش دید مورد انتظار است.

از اواخر وقت امروز تا فردا با نفوذ جریانات ناپایدار به منطقه، روند افزایش ابر، کاهش نسبی دما، وزش باد (پاره‌ای نواحی شدید) و در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق (موقتی شدید به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها) پیش بینی می‌شود.

هشدار سطح زرد هواشناسی

همچنین طی اواخر وقت امروز تا فردا بابت رگبار، رعد و برق، وزش باد و کاهش دما در این استان هشدار سطح زرد صادر شده است.

مجددا طی سه شنبه ۳ و چهارشنبه ۴ آذر ماه با جنوبی شدن جریانات، شرایط برای وزش باد گرم (به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها شدید/ موقتی خیلی شدید) و افزایش نسبی دما مهیا می‌شود. به تدریج از عصر چهارشنبه با شکل گیری ناپایداری در منطقه، در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق تا پنجشنبه پیش بینی می‌شود.

پیش بینی دریایی در سواحل استان گیلان

شرایط دریا نیز برای برخی فعالیت‌های دریایی طی فردا در برخی نواحی نامناسب و به تدریج طی چهارشنبه ۴ تا عصر پنجشنبه ۵ آذر ماه برای تمامی فعالیت‌های دریایی نامناسب پیش بینی شده است.