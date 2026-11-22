باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در ادامه بیستمین تور رسانه‌ای قوه قضاییه، از پروژه تعریض محور کندوان در محدوده مرزن‌آباد بازدید کرد و در جریان روند اجرای این طرح و موانع پیش‌روی آن قرار گرفت.

پوریانی در این بازدید با اشاره به اهمیت پروژه محور مرزن‌آباد و جاده کندوان اظهار کرد: در استان مازندران چند جبهه کاری در حال فعالیت است و پروژه محور مرزن‌آباد و جاده کندوان یکی از مطالبات جدی مردم منطقه و مسئولان به شمار می‌رود.

وی افزود: یکی از خواسته‌های مهم مردم، یک‌طرفه شدن محور مرزن‌آباد و جاده کندوان است و شتاب‌بخشی به اجرای این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی داشته باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی حدود دو سال است به این موضوع ورود کرده است، گفت: مشکلات این محور همواره یکی از دغدغه‌های مردم منطقه، به‌ویژه ساکنان روستاهای مجاور بوده و با پیگیری‌های انجام‌شده و قول‌های داده‌شده، امیدواریم تا پایان سال بسیاری از مشکلات بزرگ این منطقه برطرف شود.

پوریانی با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: امروز یکشنبه است، اما با نگاهی به جاده می‌توان خودروهای زیادی با پلاک تهران را مشاهده کرد که وارد مازندران می‌شوند؛ بنابراین دیگر نمی‌توان ترافیک را صرفاً محدود به روزهای پایانی هفته دانست، چراکه در ابتدای هفته نیز شاهد حجم بالای تردد در محورهای استان هستیم.

وی تأکید کرد: این شرایط ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های راه‌سازی و تکمیل پروژه‌های زیرساختی را دوچندان می‌کند.

بهره‌مندی ۴۰ روستا از پروژه تعریض محور کندوان تا پایان سال

در ادامه این بازدید، پیمانکار پروژه با تشریح جزئیات فنی و روند اجرای طرح گفت: عملیات اجرایی در قالب سه قرارداد مجزا آغاز شده و این محور شامل چهار تونل و هشت پل است. بخشی از مسیر نیز به راه‌سازی، احداث پل‌های کوچک و سایر ابنیه فنی اختصاص دارد.

وی افزود: عملیات اجرایی از امسال و پس از تحویل پروژه از پیمانکار قبلی آغاز شد و در این مدت، از مجموع ۶ کیلومتر مسیر، حدود ۵ کیلومتر آسفالت شده و مسیر به چهار خط افزایش یافته است. همچنین با همکاری نیروهای راهداری، ترافیک این محدوده مدیریت شده است.

پیمانکار پروژه با اشاره به تأثیر اجرای این طرح بر زندگی ساکنان منطقه اظهار کرد: هدف اصلی ما رفع مشکلات مردم است و تاکنون ۲۰ روستا تا کیلومتر پنج از مزایای این پروژه بهره‌مند شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود ۲۰ روستای دیگر نیز تا پایان سال و تا کیلومتر ۷.۵ از مزایای طرح برخوردار شوند. همچنین یک زیرگذر در این محدوده تکمیل خواهد شد.

افتتاح یک تونل تا پایان سال و تکمیل دو تونل دیگر تا سال ۱۴۰۷

پیمانکار پروژه درباره آخرین وضعیت تونل‌های در دست احداث نیز گفت: در این محدوده سه تونل در حال اجراست که یکی از آن‌ها تا پایان سال بازگشایی می‌شود و تا تابستان سال آینده به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

وی با اشاره به مشخصات دو تونل دیگر افزود: یکی از این تونل‌ها ۸۸۶ متر و دیگری یک کیلومتر طول دارد و تونل سوم نیز به طول ۶۰۰ متر در دست اجراست. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، یکی از این دو تونل تا تابستان سال آینده و دیگری تا پایان سال ۱۴۰۷ تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در مجموع، ۷.۵ کیلومتر از یک سمت و ۲ کیلومتر از سمت دیگر، یعنی حدود ۹.۵ کیلومتر از مسیر تکمیل می‌شود. حدود دو کیلومتر دیگر از مسیر نیز شامل تونل است که اجرای آن به ابلاغ طرح و نقشه از سوی کارفرما نیاز دارد و پیمانکار برای آغاز عملیات اجرایی آن آمادگی دارد.

تملک اراضی و جابه‌جایی تأسیسات؛ موانع تکمیل مسیر

پیمانکار پروژه با اشاره به موانع موجود در هفت کیلومتر باقی‌مانده از مسیر اظهار کرد: این بخش با مشکلاتی از جمله مسائل ملکی و تأسیسات زیربنایی، به‌ویژه تأسیسات برق، مواجه است که باید جابه‌جا شوند و هماهنگی در این زمینه خارج از وظایف پیمانکار است.

وی افزود: موضوع تملک اراضی نیز باید تعیین تکلیف شود تا بستر لازم برای ادامه عملیات راه‌سازی فراهم شود.

پیمانکار پروژه در پایان با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر روند اجرای طرح گفت: بخشی از تأخیرهای ایجادشده ناشی از شرایط جنگ و مسائل مرتبط با آن بوده است، اما امیدواریم با هماهنگی‌های انجام‌شده، تعهدات خود را تا پایان سال جاری و سال آینده عملیاتی کنیم.

خطرناک‌ترین نقطه جاده چالوس با ورود دادگستری استان مازندران ایمن شد

رئیس کل دادگستری استان مازندران، در ادامه بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه به همراه اصحاب رسانه از تونل کمر زرد در محور چالوس به مرزن‌آباد بازدید کرد.

پوریانی در این بازدید با اشاره به شرایط پیشین این محور، گفت: این بخش از جاده چالوس به سمت تهران که به کمر زرد معروف است، در گذشته هنگام بارندگی یا برف، به دلیل شرایط خاکی منطقه، شاهد ریزش سنگ و خاک بود. شما مشاهده می‌فرمایید که جاده زیر این ریزش‌ها قرار گرفته بود و متأسفانه در سال‌های گذشته بسیاری از مسافرانی که وارد استان مازندران می‌شدند، به دلیل ریزش سنگ جان خود را از دست داده بودند.

ورود دادگستری در پی گزارش‌های مردمی و احیای حقوق عامه

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با گزارش‌هایی که در راستای احیای حقوق عامه به ما رسید و پیگیری‌های اهالی منطقه و مسئولان، دادگستری ورود کرد. در همان روزی که برای بازدید رفتیم، سنگی بر روی خودرو همکاران ما سقوط کرد و خوشبختانه اتفاقی نیفتاد، اما سقف خودرو به شدت پایین آمد. این جاده در محدوده کمر زرد، شاید پرخطرترین قسمت جاده چالوس به تهران باشد.

وی تصریح کرد: با ورود دادگستری و پیگیری‌های انجام‌شده از طریق سازمان راهداری کشور، مسئولان استانی و پیمانکار پروژه، تونلی به طول تقریبی ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر احداث شد و اکنون مردم و خودرو‌ها با خیال راحت در این مسیر تردد می‌کنند.

اجابت خواسته‌های مردم در کمتر از شش ماه

پوریانی با اشاره به سرعت اجرای این طرح، گفت: این اتفاق مهم بود و بسیاری از مردم که وارد مازندران می‌شدند، سنگ‌ها بر روی خودروهایشان سقوط می‌کرد. دادگستری استان با همراهی مدیران استانی، راهداری و وزارت راه و شهرسازی، در کمتر از شش ماه این کار را به انجام رساند و خواسته درست و منطقی مردم اجابت شد.

ضرورت تسریع در جاده‌سازی

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به وضعیت ترافیک استان، گفت: امروز شاهد حجم بالای تردد خودرو‌ها هستید و دیگر روز‌های اول هفته و آخر هفته وجود ندارد؛ حجم ورود خودرو به مازندران به‌گونه‌ای است که ترافیک ایجاد می‌شود. مدیران و مسئولان حاکمیت وظیفه دارند هم جاده‌سازی مناسب انجام دهند و هم نگذارند برای مردم مشکلی ایجاد شود.

وی افزود: در مازندران با توجه به شرایط اقلیمی، وضعیت جغرافیایی و ورود مسافران زیاد، هر جا گزارشی مبنی بر تضییع حقوق مردم به ما برسد، مستقیماً ورود می‌کنیم. دادستان‌ها و همکاران قضایی نیز در این زمینه فعال هستند و در صورت نیاز، بازدید میدانی انجام می‌شود.

شناسایی ۱۴ نقطه حادثه‌خیز در محور‌های استان

پوریانی با اشاره به ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز، گفت: تاکنون با ورود دادگستری و صدور دستورات قضایی، بسیاری از مشکلات موجود در استان حل شده است. کیفیت کار انجام‌شده در این پروژه بسیار خوب است و تاکنون با وجود ریزش‌ها، حتی یک مورد گزارش خسارت به خودرو یا مصدومیت گزارش نشده است. ۱۴ نقطه حادثه‌خیز در محور‌های استان شناسایی شده که نیازمند حمایت و رفع موانع برای تسریع در ایمن‌سازی است.

وی در پایان با قدردانی از مدیران راهداری و مسئولان مربوطه، گفت: کمر زرد از خطرناک‌ترین نقاط بود که حل شد و اگر نقطه دیگری نیز وجود دارد، آمادگی داریم برای رفع آن ورود کنیم.