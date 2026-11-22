باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه - غیبت علیرضا کوشکی در دیدار استقلال مقابل العین امارات، یکی از موضوعاتی است که می‌تواند برنامه‌های هجومی سهراب بختیاری‌زاده را برای این مسابقه تحت تأثیر قرار دهد.

کوشکی که در هفته‌های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از ضربه به ناحیه سینه از شرایط همراهی استقلال دور بوده، نمی‌تواند آبی‌پوشان را در سفر به امارات و دیدار مقابل العین همراهی کند. غیبت این بازیکن در شرایطی اتفاق افتاده که استقلال برای عبور از خط دفاعی نماینده امارات به تحرک و قدرت تهاجمی بازیکنان کناری خود نیاز دارد.

با کنار رفتن کوشکی از فهرست بازیکنان حاضر در این مسابقه، کادر فنی استقلال باید برای انتخاب جانشین او در ترکیب اصلی تصمیم‌گیری کند. محمدحسین اسلامی یکی از گزینه‌های حضور در جناح چپ خط حمله آبی‌پوشان به شمار می‌رود و می‌تواند در این مسابقه فرصت بیشتری برای بازی پیدا کند.

از سوی دیگر، حضور یاسر آسانی در جناح راست و سعید سحرخیزان در خط حمله می‌تواند ساختار هجومی استقلال را در این مسابقه شکل دهد. البته اسماعیل قلی‌زاده نیز از گزینه‌هایی است که می‌تواند در ترکیب اصلی یا به عنوان بازیکن تعویضی به میدان برود.

بختیاری‌زاده در شرایطی باید ترکیب هجومی تیمش را برای این مسابقه انتخاب کند که العین با چهار پیروزی متوالی در لیگ نخبگان آسیا به مصاف استقلال می‌آید و آبی‌پوشان برای کسب امتیاز از این مسابقه خارج از خانه، نیازمند استفاده مناسب از فرصت‌های گلزنی خود هستند.

دیدار استقلال و العین روز دوشنبه دوم آذر برگزار می‌شود و باید دید سرمربی آبی‌پوشان برای پر کردن جای خالی کوشکی در ترکیب اصلی چه تصمیمی خواهد گرفت.