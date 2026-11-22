باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مومنی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از آتش‌سوزی در طبقه سوم یک ساختمانی در این شهر خبر داد و گفت: کودکی ۸ ساله از تل دود نجات یافت.

به گفته او، ظهر امروز (یکشنبه اول آذر ماه)، تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی حاکی از مشاهده دود از طبقه سوم ساختمانی ۴ طبقه در محله گذر فرخ بود. ۴ خودروی آتش‌نشانی از ۲ ایستگاه به همراه ۱۲ آتش‌نشان و افسر ارشد به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت از مهار آتش در اتاق خواب این منزل مسکونی خبر داد و افزود: دختربچه‌ای ۸ ساله که به مدت کوتاهی در خانه تنها بود، پس از وقوع آتش سوزی خود را به بالکن رساند و توسط آتش‌نشانان به مکان امن انتقال یافت. خوشبختانه پس از بررسی عوامل اورژانس حال او خوب گزارش شده است.

مومنی تصریح کرد: علت این حادثه آتش‌سوزی که از اتاق خواب منزل مسکونی آغاز شده بود، در دست بررسی است.

منبع: روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی رشت