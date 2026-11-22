باشگاه خبرنگاران جوان - در طب سنتی ایرانی، هضم غذا به پنج مرحله تقسیم می‌شود: هضم بزاقی در دهان، هضم در معده، هضم کبدی در کبد، هضم عروقی در مسیر گردش خون و هضم بافتی در سطح سلول‌ها. در این نگاه، مواد غذایی در هر مرحله تغییر می‌کنند و مواد مفید به بخش‌های مختلف بدن می‌رسند؛ در حالی که مواد زائد از راه‌هایی مانند مدفوع، ادرار، عرق و ترشحات دفع می‌شوند.

بر ااختلال در هر یک از مراحل هضم می‌تواند به تولید مواد زائد و بروز مشکلاتی در بدن منجر شود. برای کمک به هضم بهتر، غذا خوردن با توجه و آرامش، خوب جویدن، نخوابیدن با معده پر، پرهیز از فعالیت شدید پس از غذا و مصرف متنوع مواد غذایی متناسب با مزاج توصیه می‌شود.