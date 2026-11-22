باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شکیبی‌نسب در ادامه دیدارها و گفت‌وگوهای خود با نمایندگان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی، در نشست‌هایی با ابوالفضل عبدلی و محسن شمسی‌زاده راوندی، سفیران جدید ایران در مالزی و قبرس، راهکارهای توسعه تعاملات بندری و دریایی، تقویت همکاری‌های تجاری و حمل‌ونقلی، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه اقتصاد دریامحور کشور و اتخاذ مواضع مشترک در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی دریانوردی(IMO) را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست‌ها، با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل دریایی در تجارت کشور و نقش بنادر در توسعه مبادلات اقتصادی، بر ضرورت تقویت دیپلماسی دریایی، شناسایی فرصت‌های همکاری با کشورهای هدف و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای تسهیل ارتباطات تخصصی، تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید شد.

تشکیل کمیته مشترک بندری و دریایی؛ محور توسعه همکاری‌های بین‌المللی

یکی از محورهای مهم این گفت‌وگوها، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک دریایی و بندری با کشورهای مالزی و قبرس به‌منظور شناسایی ظرفیت‌ها، تعیین زمینه‌های همکاری و پیگیری مسائل تخصصی حوزه دریایی و بندری بود.

در این چارچوب، برگزاری نشست‌های مشترک تخصصی، از جمله نشست‌های مجازی، به‌عنوان گام نخست توسعه همکاری‌ها پیشنهاد شد تا ضمن بررسی ظرفیت‌ها و انتظارات طرفین، زمینه شکل‌گیری تعاملات مستمر و تدوین برنامه‌های مشترک فراهم شود.

توسعه همکاری‌های آموزشی و انتقال فناوری‌های نوین بندری

در ادامه، توسعه همکاری‌های آموزشی و فناورانه با کشورهای مالزی و قبرس، به‌ویژه در حوزه مدیریت بنادر، حمل‌ونقل دریایی، مهندسی و فناوری‌های نوین، از دیگر زمینه‌های مورد توجه در این نشست‌ها بود.

با توجه به ظرفیت‌های موجود در بنادر دو کشور، بر بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی در زمینه مدیریت و بهره‌برداری از بنادر، تبادل دانش تخصصی، برگزاری نشست‌های علمی و آموزشی و فراهم‌سازی زمینه بازدیدهای تخصصی و انتقال تجربیات تأکید شد.

تسهیل سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی

در بخش دیگری از گفت‌وگوها، موضوع توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و فراهم‌سازی زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی ایرانی در بازارهای بین‌المللی بندری و دریایی مورد توجه قرار گرفت.

تقویت همکاری‌های تجاری و کریدور شمال ـ جنوب

در این نشست‌ها، توسعه همکاری‌های تجاری و حمل‌ونقلی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مالزی و قبرس، بهره‌گیری از ظرفیت بنادر دو کشور و بازنگری و به‌روزرسانی توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های همکاری موجود نیز مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین بازتعریف نقش بازیگران مختلف در کریدور شمال ـ جنوب با محوریت نقش تسهیل‌گری جمهوری اسلامی ایران، از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در راستای ایجاد فرصت‌های جدید همکاری در حوزه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی بود.

در مجموع، این گفت‌وگوها با هدف تقویت دیپلماسی دریایی، توسعه تعاملات بین‌المللی، رفع موانع همکاری‌های بندری و دریایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و فناورانه و ایجاد زمینه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت دریایی انجام شد