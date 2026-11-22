باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با حضور در ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده این نیرو، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این دیدار با محوریت بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک برگزار شد و طرفین بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های پدافند غیرعامل و نیروی هوایی ارتش برای افزایش تاب‌آوری، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و تقویت اقتدار دفاعی کشور تاکید کردند.

سردار سرتیپ پاسدار جلالی در این نشست با اشاره به نقش راهبردی نیروی هوایی در معادلات دفاعی و پاسخ سریع به تهدیدات احتمالی، بر اساس تجربیات و درس‌آموخته‌های دو جنگ اخیر، اظهار داشت: همکاری نزدیک میان سازمان پدافند غیرعامل کشور و نیروی هوایی ارتش، به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و توسعه توان دفاعی، از اولویت‌های اساسی است و باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به تغییر ماهیت تهدیدات، به‌روزرسانی راهبرد‌های دفاعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه می‌تواند سطح بازدارندگی کشور را ارتقا دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به درس‌آموخته‌های نبرد‌های اخیر خاطرنشان کرد: آنچه در این نبرد‌ها آشکار شد، اهمیت حیاتی پدافند غیرعامل در صیانت از زیرساخت‌های حیاتی و حفظ توان بازدارندگی در برابر حملات هوایی و موشکی دشمن بود.

وی ادامه داد: نیروی هوایی ارتش در این شرایط با اتکا به توان داخلی و آمادگی عملیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پاسخ به تهدیدات ایفا کرد و ضروری است تجربیات به‌دست‌آمده در برنامه‌ریزی‌های مشترک آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

امیر سرتیپ خلبان بهمرد نیز با مثبت ارزیابی کردن روند همکاری‌های موجود، بر آمادگی نیروی هوایی ارتش برای تعامل سازنده با سازمان پدافند غیرعامل کشور در زمینه‌های فنی، آموزشی و عملیاتی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: نیروی هوایی ارتش با تکیه بر توان داخلی و تجربیات ارزشمند حاصل از دو جنگ اخیر نشان داد که هماهنگی میان نیرو‌های مسلح و نهاد‌های دفاعی غیرنظامی، نقشی کلیدی در کاهش آسیب‌پذیری و افزایش قدرت پاسخگویی دارد. بر همین اساس، نیروی هوایی ارتش آمادگی دارد در چارچوب سیاست‌های کلان دفاعی، همکاری‌های خود را با سازمان پدافند غیرعامل در حوزه‌های مرتبط گسترش دهد.

در پایان این دیدار مقرر شد کارگروه‌های تخصصی مشترک، با بهره‌گیری از تجربیات و درس‌آموخته‌های جنگ‌های اخیر، برنامه‌های اجرایی همکاری‌های دو مجموعه را تدوین و برای توسعه اقدامات مشترک ارائه کنند.

منبع: ارتش