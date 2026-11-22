باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که وزرای خارجه پاکستان و عربستان درباره تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه گفت‌و‌گو کردند.

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد اسحاق دار، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با فیصل بن فرحان، همتای عربستانی خود درباره تحولات اخیر منطقه تبادل نظر کرد.

دو طرف همچنین احتمال برگزاری نشست با حضور وزرای پاکستان، ترکیه، عربستان و مصر را بررسی کردند؛ نشستی که قرار است بر موضوعات صلح، امنیت منطقه‌ای و کاهش تنش‌ها متمرکز باشد.

در انتها، وزرای خارجه دو کشور توافق کردند برای حفظ روند تعاملات دیپلماتیک، تماس‌ها و هماهنگی‌های نزدیک میان دو طرف ادامه یابد.

منبع: الجزیره