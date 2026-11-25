باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اکبرشاهی معاون بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذا با بیان اینکه به پایان مرحله نخست برنامه واکسیناسیون تب برفکی نزدیک می‌شویم، گفت: مرحله دوم این طرح با هدف پوشش حدود ۶۷ میلیون راس دام از اوایل بهمن‌ماه آغاز می‌شود.

معاون بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذا در سازمان دامپزشکی کشور افزود: مرحله نخست این طرح که از شهریور ماه آغاز شده است، با واکسیناسیون رایگان حدود ۴ میلیون راس دام سنگین و نزدیک به ۶۲ میلیون راس دام سبک در مناطق روستایی و عشایری تاکنون انجام شده است و این هفته به انتهای این مرحله از طرح می‌رسیم.

وی مرحله دوم واکسیناسیون دام‌های سنگین و سبک روستایی و عشایری از بهمن‌ماه آغاز شود و در جریان آن حدود ۴ میلیون راس دام سنگین و نزدیک به ۶۳ میلیون راس دام سبک در مناطق روستایی و عشایری به‌صورت رایگان واکسینه شوند.

اکبرشاهی درباره واکسیناسیون دامداری‌های صنعتی تصریح کرد: واکسیناسیون در این واحدها با مشارکت دامداران و با هزینه خود آن‌ها و تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور انجام خواهد شد.

وی درمورد اقدامات انجام‌شده برای تامین واکسن مورد نیاز مرحله دوم گفت: مناقصات خرید واکسن در دستور کار قرار دارد و برای اجرای این مرحله به حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دوز واکسن دام سنگین و نزدیک به ۷۰ میلیون دوز واکسن دام سبک نیاز است.

معاون بهداشت، پیشگیری و ایمنی غذا در سازمان دامپزشکی کشور ابراز امیدواری کرد: طی دو تا سه ماه آینده، فرآیند خرید و تأمین واکسن مورد نیاز تکمیل شود تا واکسن‌ها پیش از آغاز مرحله دوم در ابتدای بهمن‌ماه در اختیار شبکه دامپزشکی قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید داخل در زمینه واکسن تب برفکی اظهارداشت: بخش عمده واکسن‌های مورد نیاز این برنامه از تولیدات داخلی تامین می‌شود که ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های ملی کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی فراهم کرده است.