باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان بردیا روز یکشنبه بیان کرد: ماموران مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از فعالیت باند سه نفره که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان فعالیت می‌کردند مطلع و رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام کارهای اطلاعاتی و روش‌های فنی پلیسی موفق به شناسایی اعضای این باند شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، این متهمان را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دزفول ادامه داد: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقدار حدود ۶۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ۶ خودرو که در امر فروش و توزیع مواد بکارگیری می‌کردند نیز توقیف کردند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهمان به مرجع قضایی، تصریح کرد: بی شک احساس مسئولیت شهروندان در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق آن و ارایه اطلاعات و اخبار پیرامون این معضل اجتماعی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ می‌تواند گام موثری در برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ باشد.