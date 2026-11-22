باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری مدیرکل غله مازندران با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین گندم و کالا‌های اساسی در استان و کیفیت مناسب گندم‌های موجود، حفظ کیفیت این محصول و صیانت از کیفیت آرد تولیدی در کارخانجات استان را از اولویت‌های جدی این مجموعه برشمرد و گفت: افزایش میزان سبوس آرد در راستای اجرای دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و ارتقای سلامت جامعه، نباید به کاهش کیفیت آرد منجر شود و انتظار می‌رود کارخانجات آرد با رعایت الزامات کیفی، این موضوع را در فرآیند تولید مدنظر قرار دهند.

او افزود:در این زمینه با واحد‌هایی که آرد بی‌کیفیت تولید کنند، برخورد جدی خواهد شد.

جعفری همچنین بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت فعالیت کارخانجاتی که عملکرد مطلوبی ندارند تأکید کرد و خواستار پیگیری برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی غیرفعال با هدف تقویت توان تولید و تأمین آرد مورد نیاز استان شد.

او در ادامه با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارکنان ستادی و شهرستانی از زمان جنگ رمضان تاکنون، بر ضرورت حفظ آمادگی و در دسترس بودن مدیران در تمامی ساعات شبانه‌روز تأکید کرد و رسیدگی به دغدغه‌های مردم و پیشگیری از هرگونه مشکل در تأمین نان را مسئولیتی مستمر دانست.

جعفری همچنین خواستار برنامه‌ریزی و هماهنگی با فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای تأمین و ذخیره‌سازی به‌موقع آرد مورد نیاز روستا‌های صعب‌العبور پیش از آغاز فصل زمستان شد.