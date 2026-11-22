باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لیتوانی احتمال دخالت این کشور در حمله پهپادی گزارش‌شده به منطقه کالینینگراد روسیه را رد کرد و گفت که حریم هوایی این کشور برای هدف قرار دادن خاک روسیه مورد استفاده قرار نگرفته است.

در همین راستا وزیر خارجه لیتوانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که به‌طور قاطع «ادعا‌های نادرست» درباره دخالت لیتوانی در این حمله را رد می‌کند.

وی نوشت: «جمهوری لیتوانی هرگز اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای حمله به اهدافی در فدراسیون روسیه، از جمله در مورد اخیر را نداده است».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شامگاه شنبه در بخش‌هایی از منطقه کالینینگراد روسیه آژیر هشدار حمله هوایی به صدا درآمد. مقام‌های محلی ابتدا از شناسایی یک شیء مشکوک در نزدیکی مرز لیتوانی خبر دادند که گفته می‌شد از سمت خاک لیتوانی وارد شده است. فرماندار کالینینگراد اعلام کرد پس از بررسی کارشناسان، تهدیدی شناسایی نشده است.

در همان ساعات، گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره شنیده‌شدن صدای پهپاد‌ها و انفجار‌ها در بندر بالتیسک منتشر شد؛ شهری که پایگاه اصلی ناوگان بالتیک روسیه در آن قرار دارد. برخی ویدئو‌های منتشرشده نیز ظاهراً فعالیت سامانه‌های پدافند هوایی روسیه را در این منطقه نشان می‌دادند.

در ادامه، با توجه به گزارش فرماندار کالینینگراد درباره شناسایی شیء مشکوکی که گفته می‌شد از سمت لیتوانی وارد منطقه شده است، احتمال استفاده از حریم هوایی این کشور در حمله به کالینینگراد مطرح شد.

منبع: رویترز