باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه‌ای با حضور جناب آقای دکتر نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، آقای دکتر مظفریان، گیاه‌شناس برتر کشور، و سرکار خانم دکتر حسن‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان، با محوریت بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و روند تکمیل و چاپ کتاب ارزشمند فلور گیاهی استان لرستان برگزار شد.

در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه شناسایی، مستندسازی و معرفی تنوع گیاهی استان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، پروژه تهیه و تدوین کتاب فلور لرستان با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی وارد مراحل نهایی شده و فرآیند آماده‌سازی برای چاپ آن در حال انجام است.

این اثر علمی ارزشمند، با معرفی و مستندسازی یک‌هزار و ۷۵۰ گونه گیاهی استان لرستان، گامی مهم در راستای شناسایی، ثبت و صیانت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی زاگرس به شمار می‌رود.

در این جلسه بر ضرورت حمایت و تأمین اعتبارات موردنیاز برای تکمیل مراحل نهایی و انتشار این اثر علمی تأکید شد.

انتشار کتاب فلور لرستان، علاوه بر ایجاد مرجعی علمی برای پژوهشگران، دانشگاهیان و کارشناسان منابع طبیعی، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر گیاه‌شناسی استان، حفاظت از گونه‌های ارزشمند و برنامه‌ریزی علمی برای مدیریت پایدار منابع طبیعی ایفا خواهد کرد.

منبع: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان