باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - فیاض‌بخش رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محمودآباد در این مراسم ضمن تبریک هفته بسیج، بسیج را یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) و نماد ایمان، اخلاص، فداکاری، بصیرت و خدمتگزاری دانست و گفت: بسیج تنها یک عنوان یا تشکیلات نیست، بلکه فرهنگ و تفکری مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، وحدت و خدمت صادقانه به مردم است.

او با تأکید بر اینکه بسیجی واقعی در هر جایگاهی باید خود را در برابر جامعه و مردم مسئول بداند، افزود: روحیه بسیجی یعنی حضور در میدان خدمت، کمک به نیازمندان، حمایت از جوانان و تلاش برای حل مشکلات مردم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان محمودآباد همچنین با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در جامعه، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به اخلاق اسلامی، آگاهی، مسئولیت‌پذیری و تقویت روحیه امید در جامعه نیاز داریم و باید اختلاف سلیقه‌ها مانع همدلی و همراهی مردم نشود.

فیاض‌بخش در ادامه با اشاره به جایگاه خدمت به مردم در آموزه‌های دینی، حدیث شریف «خَیْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ» را یادآور شد و افزود: بهترین مردم کسانی هستند که بیشترین منفعت را به دیگران می‌رسانند و این همان روحیه‌ای است که باید در رفتار و عملکرد هر فرد بسیجی جلوه‌گر باشد.

او در پایان، هفته بسیج را فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌های اسلامی و انسانی دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، همدلی، خدمتگزاری و حمایت از اقشار نیازمند تأکید کرد.

این مراسم با حضور نمازگزاران و اهالی شهر محمودآباد، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در جوار آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) برگزار شد.