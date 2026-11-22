باشگاه خبرنگاران جوان - دیابت نوع یک در کودکان یک بیماری خودایمنی است که در آن سیستم دفاعی بدن به سلول‌های تولیدکننده انسولین در پانکراس حمله می‌کند. با تخریب بخش عمده این سلول‌ها، قند خون افزایش می‌یابد و نشانه‌هایی مانند تشنگی و پرنوشی، پرادراری، گرسنگی مداوم و کاهش وزن ظاهر می‌شود؛ حتی ممکن است کودک با وجود اشتهای زیاد، وزن قابل‌توجهی از دست بدهد.

دیابت نوع یک معمولاً در دوران کودکی و نوجوانی آغاز می‌شود، اما دیابت نوزادی نیز وجود دارد که نوعی اختلال نادر با ریشه ژنتیکی است. جهش در ژن‌های مؤثر بر تولید یا ترشح انسولین می‌تواند باعث بروز این بیماری از بدو تولد شود و در مواردی تا پایان عمر ادامه پیدا کند.