در متن اطلاعیه اتاق اصناف ایران آمده است:با توجه به نزدیک شدن به ایام برگزاری حراج جمعه سیاه (بلک فرایدی) و افزایش تقاضای عمومی برای خرید کالاهایی نظیر پوشاک، کیف، کفش، عطر و ادکلن، لوازم آرایشی و بهداشتی و سایر اقلام مشابه، و با عنایت به احتمال برگزاری حراج‌های غیرواقعی و اعمال تخفیفات غیرمتعارف و گمراه‌کننده، ضروری است به منظور ساماندهی و مدیریت بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، ضمن هماهنگی بادستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اطلاع‌رسانی مستمر به اتحادیه‌ها و شبکه صنفی مرتبط صورت پذیرفته و نظارت و پایش موثر بر عملکرد واحدهای صنفی، نحوه عرضه کالا، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و میزان تخفیفات اعلامی در دستور کار قرار گیرد.

اطلاعیه ادامه یافت: در صورت مشاهده و احراز هر گونه تخلف، اقدامات قانونی لازم معمول و نتیجه علاوه بر ثبت در سامانه سیمبا، به اتاق اصناف ایران منعکس شود.