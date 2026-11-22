باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس حوزه آبریز کرخه و کارون بزرگ وزارت نیرو با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تأمین پایدار آب آشامیدنی شهر‌ها و روستا‌های کشور اعلام کرد: جایگزینی منابع آب زیرزمینی با منابع آب سطحی، یکی از اولویت‌های مهم وزارت نیرو در افق سال ۱۴۳۰ است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی و کاهش وابستگی به سفره‌های زیرزمینی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت سد‌ها و منابع آب سطحی می‌تواند نقش مهمی در تأمین مطمئن آب شرب، حفظ ذخایر زیرزمینی و افزایش تاب‌آوری شهر‌ها و روستا‌ها در برابر خشکسالی داشته باشد.

سد‌های لرستان؛ گام مهم برای تأمین آب پایدار

در همین راستا، استان لرستان نیز به‌عنوان یکی از استان‌های دارای ظرفیت‌های قابل توجه آبی، اجرای چندین طرح سدسازی را با هدف تأمین آب آشامیدنی پایدار در شهر‌ها و مناطق مختلف دنبال می‌کند.

از جمله طرح‌های مهم در این زمینه می‌توان به سد آبسرده در شهرستان بروجرد اشاره کرد که روند پیگیری و اجرای آن با پیشرفت مناسبی همراه بوده و انتظار می‌رود با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، زمینه تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شرب منطقه فراهم شود.

همچنین سد ماربره در شهرستان دورود از دیگر طرح‌های مهم آبی لرستان است که روند پیگیری آن در دستور کار قرار دارد و تکمیل آن می‌تواند در آینده به تقویت منابع تأمین آب و توسعه زیرساخت‌های آبی منطقه کمک کند.

ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های آبی لرستان

با توجه به تداوم خشکسالی‌ها، کاهش منابع آب زیرزمینی و افزایش نیاز شهر‌ها و روستا‌ها به آب آشامیدنی، اجرای طرح‌های زیربنایی و تکمیل سد‌های در دست اجرا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کارشناسان معتقدند بهره‌برداری به‌موقع از ظرفیت سدها، علاوه بر کمک به تأمین آب شرب پایدار، می‌تواند از فشار بیش از حد بر منابع زیرزمینی جلوگیری کرده و امنیت آبی مناطق مختلف را در بلندمدت تقویت کند.

اکنون نگاه‌ها به روند اجرای طرح‌هایی همچون سد آبسرده بروجرد و سد ماربره دورود دوخته شده است؛ پروژه‌هایی که تسریع در تکمیل آنها می‌تواند گامی مهم در مسیر تحقق برنامه وزارت نیرو برای تأمین آب پایدار شهر‌ها و روستا‌های لرستان و حرکت به سمت افق ۱۴۳۰ باشد.