باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر عبداللهی‌اصل اظهار کرد: همه شرکت‌های واردکننده دارو، صرف‌نظر از مرحله واردات، موظف‌اند حداکثر سه روز کاری، قیمت CPT یا قیمت FCA به‌علاوه هزینه حمل سفارش‌های خود را در سامانه medprice.ir ثبت و تأیید کنند.

وی افزود: درج قیمت دارو در کشورهای مرجع نیز در سامانه الزامی است و از این پس، فعالیت‌های شرکت‌ها بر اساس قیمت ثبت‌شده و تأییدشده در این سامانه انجام خواهد شد.

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو درباره سفارش‌هایی که پیش‌تر ثبت سفارش شده‌اند، گفت: قیمت مصوب قبلی آن‌ها در فرآیند بازرگانی معتبر است، اما محاسبه قیمت ریالی بر اساس قیمت ارزی درج‌شده در سامانه انجام می‌شود. در ثبت سفارش‌های بعدی نیز قیمت مصوب ملاک خواهد بود.

عبداللهی ادامه د اد: این اقدام با هدف بازنگری قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی و ایجاد مبنای واحد برای محاسبات ریالی و فرآیندهای بازرگانی انجام می‌شود.

منبع: سازمان غذا و دارو