باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی عملیات نظارت و پایش در امتداد مرز‌های شمالی و شرقی این کشور، یکی از یگان‌های ارتش حدود ۲۶۴ کیلوگرم مواد منفجره را کشف و توقیف کرده است؛ گفته شده که این مواد از خاک سوریه به صورت غیرقانونی وارد لبنان شده بود.

این بیانیه به نام گروه یا طرف خاصی در ارتباط با این محموله اشاره نکرده است.

در همین حال، یک منبع امنیتی لبنانی که نامش فاش نشده، اعلام کرد این مواد منفجره از طریق مناطق صعب‌العبور و یک گذرگاه غیرقانونی از سوریه وارد لبنان شده است.

این منبع همچنین گفت سه فرد بازداشت‌شده، قاچاقچیان غیرنظامی بوده‌اند و به هیچ حزب یا جریان سیاسی وابستگی نداشته‌اند.

منبع: الجزیره