باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان از شناسایی ۲۰۰ ملک مازاد دولتی در سطح استان به ارزش تقریبی ۱۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: از مجموع این املاک، املاکی به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان در مسیر طی مراحل قانونی و برگزاری مزایده قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی و ساماندهی اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از ظرفیت‌های مهم برای فعال‌سازی سرمایه‌های راکد، افزایش بهره‌وری اموال عمومی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و تکمیل پروژه‌های عمرانی است.

۱۵ همت دارایی دولتی؛ ظرفیتی بزرگ برای اقتصاد لرستان

شناسایی ۲۰۰ ملک مازاد دولتی به ارزش ۱۵ همت در لرستان، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه دارایی‌های غیرمولد دولت در این استان است؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح و واگذاری اصولی می‌تواند به منابع مالی مؤثری برای توسعه زیرساخت‌ها و پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار تبدیل شود.

بر اساس اعلام مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، ۸ همت از این املاک نیز وارد فرآیند واگذاری و مزایده شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند گام مهمی در عملیاتی شدن برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان باشد.