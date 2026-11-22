باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمدرضا بابایی استاندار یزد در دیدار با اعضای ستاد‌های برگزاری پنجمین دوره جشنواره‌های فیلم رضوی و آیات، زبان هنر و فیلم کوتاه را در انتقال مفاهیم دینی بسیار اثرگذارتر از خطابه دانست و بر حمایت و پشتیبانی کامل مدیریت ارشد استان برای برگزاری شایسته و موفق این دو رویداد به میزبانی یزد تأکید کرد.

وی در این دیدار با ارزشمند و وزین خواندن هر دو جشنواره، اظهار داشت: تردیدی نیست که جشنواره‌های رضوی و آیات از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و ورود به عرصه فعالیت‌های ولایتی، امام‌رضایی و قرآنی نیازمند لیاقت و توفیق الهی است.

استاندار یزد با بیان اینکه جامعه امروز به چنین حرکت‌های فرهنگی نیاز جدی دارد، افزود: در انتقال پیام و مفاهیم ارزشی، اثرگذاری قالب‌های هنری همچون جشنواره‌ها و فیلم‌های کوتاه به مراتب بیشتر از گفتمان‌هایی است که در قالب منبر و خطابه ارائه می‌شود و مخاطب قطعاً اثرپذیری بالاتری از زبان هنر دارد.

وی با اشاره به هجمه‌های متنوع فرهنگی در روزگار کنونی تصریح کرد: با گسترش فضای مجازی و مسائل پیرامون آن، متأسفانه فضای حاکم به گونه‌ای شده که انسان‌ها را از خداوند دور می‌کند؛ از این رو ما باید در این عرصه فعالیت بیشتری داشته باشیم تا از قافله مقابله با این هجمه‌ها عقب نمانیم.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان با استناد به آیه شریفه «فَذَکِّرْ إِنَّ الذِّکْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ» خاطرنشان کرد: فلسفه اقامه پنج نوبت نماز در روز نیز یادآوری به انسان است تا در هیاهوی محیط مادی دچار غفلت نشود و فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی نیز دقیقاً همین کارکرد تذکر و یادآوری را در جامعه ایفا می‌کنند.

بابایی حمایت از این‌گونه رویداد‌ها را وظیفه مدیریت ارشد استان دانست و گفت: با وجود تمام شرایط، مقتضیات زمانی و محدودیت‌های موجود، به هیچ عنوان نمی‌توانیم از مسائل فرهنگی غفلت کنیم و خوشحالیم که استان یزد میزبانی این دو جشنواره را پیگیری کرده است.

استاندار یزد در پایان با تأکید بر پشتیبانی کامل از برگزارکنندگان این رویداد‌ها اعلام کرد که در قالب جلسات مشترک و با هماهنگی‌های لازم، زمینه‌های حمایت از هر دو جشنواره فراهم خواهد شد تا این رویداد‌ها به شکلی شایسته، سرافرازانه و موفق به میزبانی استان یزد برگزار شوند.