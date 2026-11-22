باشگاه خبرنگاران جوان - کشور ایران دارای منابع وسیع آب های زیرزمینی، تجدیدپذیر و جاری است و نیاز بسیار کمتری به دستگاه‌های آب شیرین‌کن دارد.

در مقابل کشورهای همسایه و حتی دشمنان ما در منطقه غرب آسیا تقریبا به خودی خود دارای منابع آب آشامیدنی نبوده و وابستگی شدیدی به تولید مصنوعی آن دارند و اگر جنگی در این رابطه صورت بگیرد، آسیبی که آنها متحمل می‌شوند بسیار فراتر از ایران است.

در همین رابطه رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران در برنامه تلویزیونی گفت: ۹۷ درصد آب امارات و بحرین از آب‌شیرین‌کن‌ها تامین می‌شود و وابستگی ایران تنها ۷ درصد است.